Asraf Beno cuenta la verdad sobre el accidente que ha tenido con Isa Pantoja

Asraf Beno e Isa Pantoja son la pareja indestructible. Contra todo pronóstico, la hija de Isabel Pantoja ha consolidado su amor por el modelo de origen ceutí, a pesar de que pocos daban un euro por la relación.

Asraf e Isa se quieren, se apoyan en los momentos difíciles y están haciendo carrera televisiva, tejiendo una red de contactos y complicidad. Isa es quien más frentes tiene abiertos: la salud de su madre, los conflictos con su hermano y la amistad con su prima Anabel. Además, los periodistas y colaboradores de Telecinco hablan maravillas de ella gracias a su madurez y predisposición a hablar de todo.

Asraf vive a la sombra de Isa y también acude a televisión cuando le llaman. Tiene un pie en Viva la vida, programa en el que participa esporádicamente y ahora tiene a su hermano Anuar concursando en Supervivientes. La excusa perfecta para ir como tertuliano unos meses más.

Asraf e Isa han protagonizado recientemente una polémica, lejos de la televisión, y en la que el papel de él ha sido más que discutible.

Asraf Beno pierde los papeles tras una colisión

Asraf Beno conducía su coche en el que viajaba junto a Isa cuando sufrieron un accidente de circulación. No fue grave, pero sí podía haber tenido consecuencias mayores de las que tuvo.

Tras el choque, Asraf salió del coche para hablar con la parte contraria y ver como podían solucionar el problema. Según la representante del modelo, que habló con Socialité de Telecinco, el joven se sintió increpado por la parte contraria. Al parecer le habían reconocido y empezaron a grabarle con el teléfono móvil.

No cada día se choca con un famoso así que a pesar de que Asraf les advertía, siempre según la representante, seguían grabando y "mofándose".

La conversación fue subiendo de tono hasta el punto que Asraf les acabó amenazando, terminando en comisaría para poner la correspondiente denuncia.

Doble problema, pues no se pudo hacer el parte de accidente y el caso acabó con una denuncia que tendrá que resolverse posteriormente. No es la primera vez que Asraf Beno demuestra que tiene un carácter bastante susceptible.

En otras ocasiones también ha saltado a la mínima de cambio cuando se ha visto "atacado" o cuestionado.

Isa Pantoja, por su parte, es mucho más tolerante y tiene más experiencia en este tipo de conflictos.

Acostumbrada a la fama desde pequeña sabe que, en un caso como este, que se podría haber solucionado con un poco de mano izquierda, tiene ahora otro quebradero de cabeza.

Isa Pantoja coincide con Asraf en Supervivientes

Asraf es el defensor de su hermano Anuar en Supervivientes. Esto le sitúa en una posición bastante complicada pues Anuar confesó nada más llegar a Honduras que no le gusta Isa para su hermano.

Por lo visto, los cuñados no terminan de llevarse bien, a pesar de que Isa diga lo contrario. "Es la novia de mi hermano, ¿qué le vamos a hacer? No me gusta como cuñada, las cosas como son", afirmaba Anuar hace cuatro años.

Puesto que Asraf e Isa han seguido como pareja, la relación de ella con Anuar es prácticamente inexistente. Se toleran y poco más.

Asraf está entre la espada y la pared. Para él, que valora tanto a la familia, tener que elegir entre uno y otra lo pone en una tesitura bastante complicada.

Una de las teorías que se baraja en estos momentos es la de que Isa Pantoja viaje hasta Honduras para aclarar sus diferencias con su cuñado. Isa además también participa en las tertulias como defensora de Anabel Pantoja, por lo que tendría todo el sentido del mundo que regresara a los Cayos Cochinos.