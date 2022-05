Arturo Valls desvela inesperadamente el secreto que solo conocía su mujer Patricia

Arturo Valls es uno de los presentadores más versátiles que tenemos actualmente en el panorama nacional.

Este siempre se ha caracterizado por presentar todo tipo de formatos, y no solo eso, ya que también se le conoce por sus monólogos en la pequeña pantalla.

Además, el teatro y el cine son otros ámbitos donde Arturo Valls se desenvuelve como pez en el agua. A pesar de que le gusta tocar todos los palos, uno de los programas que más le apasiona presentar es, sin duda, Mask Singer.

Este novedoso formato llegó hace un tiempo a la parrilla de Antena 3 y actualmente está en proceso de producción de su tercera edición.

Arturo Valls cruza el charco y deja sin palabras a sus seguidores

El caso es que Arturo Valls ha decidido cruzar el charco para sorpresa de todos. El valenciano, ni corto ni perezoso, se ha visto inmerso en un nuevo reto profesional que tan solo conocía su mujer, Patricia María Santiveri.

Y es que este secreto que guardaba el presentador de Antena 3 no podía salir a la luz bajo ningún concepto. De ser así, arruinaría la sorpresa que los directores de Quién es la máscara, la versión de Mask Singer en Uruguay, tenían preparada para todos los espectadores.

El presentador, que llevaba unos días sin dar señales de vida por las redes sociales, ha protagonizado un inesperado momento. Y es que ha salido en una televisión en la que pocos pensaban que podía aparecer el marido de Patricia Santiveri.

Arturo Valls acude como participante al Mask Singer uruguayo

El caso es que el conocido presentador ha dejado a todos descolocados al aparecer como participante invitado interpretando el tema Tacones rojos de Sebastián Yatra. Este se encontraba bajo la máscara de Máquina de dulces y ejecutó su tema con un extraño acento latino que dejó despistados a los investigadores.

Tan solo hubo uno que apuntó a que debajo de la máscara se encontraría un famoso procedente de nuestro país. Incluso dio los nombres de Iker Casillas y Álvaro Morte como los posibles famosos que podían estar debajo de esa llamativa máscara.

Finalmente, al ver que nadie acertaba la verdadera identidad que se encontraba debajo de la máscara, este ha descubierto la misma. “¡Re-loco! ¡Qué emoción!”, ha exclamado.

“Aproveché a saltar el charco para vivir desde dentro lo que tantas veces me habían contado las máscaras que pasaban por el programa”, afirmaba el español tras destaparse su identidad.

Por su lado, su homólogo en aquel país, Maxi de la Cruz, decía esto. “Todavía no acabo de creer esta aventura”. El showman valenciano es muy conocido en Uruguay porque los programas Ahora caigo y Me resbala se emiten desde hace tiempo cosechando buenas audiencias.

El propio presentador publicaba horas más tarde un post desvelando cómo había vivido su participación en aquel formato.

"A ver, no es lo de Chanel, pero me hacía ilusión que vierais mi paso por el Mask Singer de Uruguay. Gracias otra vez por el cariño, os he leído a todos y habéis hecho llorar a mi madre. ¡Viva Uruguay!", exclamaba.

Locura en las redes tras destapar la identidad de 'Máquinas de dulces'

“¡Desde el Viejo Continente llegó para sorprendernos a todos! El Maxi de la Cruz de España visitó por primera vez nuestro país. ¡Bienvenido!”, se ha podido leer en la cuenta de Instagram del programa.

“Tremendo, no me lo puedo creer, no me pude mover de la silla en todo el programa, Arturo cantó muy bien. Desde un principio supe que era él o trajeron tremenda figura”, rezaban algunos de los mensajes de los fans del espacio al ver allí al presentador.