Patricia, la mujer de Arturo Valls, hundida al saberse la verdad de su hija

Arturo Valls se encuentra en plena promoción de su último trabajo audiovisual. El humorista y el resto del elenco de Camera Café acaban de estrenar la adaptación cinematográfica de esta serie homónima de Telecinco.

Trece años después de su salida de Mediaset España, esta divertida comedia ha regresado a nuestras vidas con una película que retoma la vida de sus personajes. "Me llama mi productor, que es mi socio ahora mismo, y me dice: 'he comprado los derechos de Camera café, ¿qué te parece si hacemos la película?'".

Para Arturo Valls, esta ha sido la oportunidad de regresar a sus orígenes, ya que en los últimos años había estado muy ligado a los concursos televisivos. "Lo que pensé es que era una oportunidad maravillosa de volver a un sitio donde nos lo habíamos pasado muy bien".

Y, aunque las intervenciones públicas de este presentador de televisión siempre han estado ligadas a su carrera profesional, en los últimos días se ha visto envuelto en un sorprendente escándalo relacionado con su vida privada.

Varios medios de comunicación han asegurado que el actor tiene una hija secreta. Esta información, que incluso sale en su página de Wikipedia, ha dejado totalmente rota a Patricia María Santiveri, su mujer.

Ahora, y aprovechando el estreno de esta nueva película española, Arturo Valls ha querido pronunciarse públicamente al respecto.

Arturo Valls habla alto y claro sobre su paternidad

Arturo Valls no está acostumbrado a que se hable de su vida privada, por eso no se lo ha pensado dos veces a la hora de aclarar un malentendido que se ha generado, en estos días, en torno a su núcleo familiar.

El actor ha querido hablar ante los medios de comunicación sobre su supuesta hija secreta. Y es que, tal y como vemos en su perfil de internet, al humorista se le atribuye la paternidad de Martín Valls y Mónica Valls.

Tras muchas especulaciones, ha sido el propio presentador de Atresmedia el que ha salido públicamente a desmentir esta información. Según Arturo Valls, tan solo se trata de una mentira sin importancia.

Haciendo uso de ese humor que tanto le caracteriza, el actor ha asegurado que tan solo tiene un hijo. "No la conocemos y ya la queremos", ha asegurado en tono jocoso en el diario La Razón.

"Se han inventado una hija. Aprovecho aquí para decir que solo tengo un hijo. En mi casa hacemos siempre la broma. Mis tíos y mis abuelos siempre dicen que ya les presentaré a mi hija, esa que tengo por ahí. Son cosas de Wikipedia, pero solo tengo uno".

Arturo Valls habla de su único hijo

Después de aclarar todas las dudas sobre su supuesta doble vida, Arturo Valls ha querido hablar de su único hijo. En esta entrevista, el cómico ha compartido cómo lleva el pequeño Martín Valls la popularidad de su padre.

"Algo va notando, por las fotos que me piden por la calle, que ya le van dando más rabia. Al principio era 'papá, háztela' [...] Sí, él lo sabe y lo lleva muy bien", ha contado entre risas.

Arturo ha confesado que su primogénito ya tiene claro a lo que quiere dedicarse en un futuro. Y es que, al igual que su padre, a Martín le llama mucho la atención el mundo de la comunicación, más concretamente, el periodismo deportivo.

"Le gusta mucho el deporte y habla de periodismo deportivo, fíjate que era mi primera vocación y mira como acabé. Yo iba para periodista, estudié periodismo y me gustaba el periodismo deportivo y he acabado imitando a Shakira", ha asegurado con humor.

Lo que tiene claro es que la interpretación no es lo suyo. "Lo que no sé es si va a seguir mi estela, de momento no tiene esa inquietud. No es el típico niño muy payaso como el padre".