Antonio Rossi explica cómo es su nueva relación para callar a sus enemigos

Antonio Rossi es uno de los periodistas más populares de Telecinco, de hecho se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de la cadena. Trabaja en varios programas a la vez porque maneja información sobre los personajes del momento. Es uno de los pocos que tiene contacto con Olga Moreno, por eso ha aclarado cómo es su relación con la empresaria.

Antonio Rossi está cansado de recibir ciertas críticas, por eso ha explicado en qué consiste su vinculación con la exmujer de Antonio David. Reconoce que se ha intercambiado mensajes con ella, pero entre ellos no hay una amistad ni nada que se le parezca. Por eso está tan molesto con Rocío Flores, quien lo ha acusado de recibir mensajes de Olga en pleno directo.

| GTRES

Antonio ha tenido un enfrentamiento con Rocío Flores en el plató de Ya son las 8, pues él conoce la verdad que ella quiere ocultar. La joven piensa que esta información se la ha facilitado Olga Moreno, pero no es cierto y el periodista quiere aclararlo. Pretende callar a sus enemigos antes de que sea demasiado tarde, así que ha dado un paso al frente para explicar su versión.

Antonio asegura que si Olga hubiera sido su amiga no habría concedido una entrevista en Semana, habría hablado con él directamente. Acepta que ha hablado con ella en alguna ocasión, pero le ha respondido “con monosílabos”. El colaborador tiene otras fuentes, por eso sabe exactamente qué es lo que piensa la empresaria y su trabajo es sacarlo a la luz.

Rossi ha desvelado en El programa de Ana Rosa que Olga Moreno no está arrepentida de haber roto su silencio en la revista Semana. Rocío reconoce que está “decepcionada y sorprendida”, pero la andaluza se mantiene firme y está encantada con el paso que ha dado.

Antonio Rossi cuenta la verdad: “Enemigo común”

Antonio conoce mejor que nadie cómo funciona el mundo del corazón, por eso no quiere vincularse a la exmujer de Antonio David. Pero sí quiere dejar claro que ella en ningún momento le ha facilitado información, todo lo contrario. Siempre que le ha respondido ha sido demasiado cauta, así que las acusaciones que está recibiendo no son justas.

| Mediaset

“Olga se ha convertido en el enemigo común a abatir, como ya hemos visto, y quiero decir una cosa por ella”, empieza relatando el periodista. “Una cosa es que a mí me pueda responder y otra cosa es que pase información como se están encargando de insinuar”, concluye muy molesto. Concretamente se estaba refiriendo a Rocío Flores, su nueva rival en Telecinco.

Rossi ve con buenos ojos que la ganadora de Supervivientes 2021 haya decidido romper su silencio porque también tiene derecho a hablar. El tertuliano de El programa de Ana Rosa piensa que se han traspasado ciertos límites y quiere aclarar la situación. Tiene relación con ella, pero nada que traspase lo profesional, por eso no ha recibido información suculenta por su parte.

Antonio Rossi se defiende de las críticas recibidas

Antonio piensa que Rocío Flores y Marta Riesco están hablando más de la cuenta, pues le han acusado de estar aliado con Olga. Ha aclarado que la andaluza no está actuando por detrás, a pesar de que cada vez hay más gente que insinúa lo contrario. “Que yo sepa no ha pasado información a nadie ojalá me hubiera dado a mí la entrevista”, declara el periodista.

▶️ Olga Moreno suelta la bomba en una exclusiva: Duras declaraciones contra Marta Riesco y Antonio David Flores

Rossi es uno de los profesionales más destacados del momento y lleva mucho tiempo trabajando en el mundo del corazón. Es amigo de algunos personajes, como por ejemplo de la presentadora Sonia Ferrer, pero Olga Moreno no está en su lista de amigos. Sus detractores hablan más de la cuenta y no está dispuesto a mirar siempre para otro lado.