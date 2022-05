Virginia, la mujer de Diego Arrabal, descubre los rumores sobre su marido

Diego Arrabal es uno de los colaboradores más controvertidos de Telecinco por su carácter y porque se ha visto envuelto en más de una polémica. Y buena muestra de ello es que ahora se encuentra en el punto de mira. Lo está porque fue capaz de preguntar a Ana María Aldón en directo si había ejercido la prostitución.

Esta pregunta, independientemente del mal gusto que pueda tener, ha provocado una auténtica revolución en la cadena. Así, han comenzado a circular rumores sobre el fotógrafo que ahora su mujer, Virginia, y todos hemos conocido. Rumores que le tachan de manipulador y de haber estado ‘orquestando’ el ataque a la esposa de Ortega Cano.

Diego Arrabal, en el punto de mira

El paparazzi ha mantenido durante mucho tiempo una relación cordial con Ana María en Viva la vida, donde ambos trabajan. Sin embargo, tras la exclusiva de ella hablando de su vida sentimental, las cosas han cambiado. Ahora, Diego es duro e incisivo con su compañera.

Tanto es así que hace unos días insinuó que la esposa del torero tenía un grave secreto que podría ver la luz. Una teoría que poco después también fue dejada caer por Lydia Lozano en Sálvame, tras recibir una información.

Y tras ello, el pasado fin de semana, Arrabal fue más directo que nunca con Aldón y le preguntó si había ejercido la prostitución. Una cuestión que causó un gran malestar en la mujer, aunque respondió de forma tajante: “¡Nunca jamás! Esto ya supera cualquier límite. No sé quién está filtrando estas informaciones falsas, pero el hecho de que se especule con eso es muy grave”.

Incluso dijo: “Me parece una pregunta aberrante que no me deberías ni hacer. Eso no lo he hecho jamás, pero en el caso de que lo hubiera hecho me correspondería a mí contarlo. A nadie más”.

La situación que se vivió en plató generó un gran revuelo y provocó que el fotógrafo recibiera un sinfín de ataques. Y entre estos los de Sálvame, donde dijeron de él: “Tan valiente y osado, se corona como un intrépido y audaz periodista al formular esta pregunta. No obstante, no es más que el resultado final de una astuta trampa que lleva tramando desde hace nueve días”.

“Es una manipulación de libro”. Al parecer, según el citado formato, lo que hizo el colaborador fue ir 'calentando' el tema en los pasillos de Telecinco. Todo con el objetivo de que otros compañeros hablaran ya del asunto.

Diego Arrabal responde a los rumores y acusaciones

El paparazzi no ha querido quedarse callado ante los ataques recibidos y ha optado por hablar en su canal de Youtube. Allí ha expuesto: “No vendamos al público una cosa que no es. Yo lo único que hago es hacerle una pregunta que es muy complicada, pero es lo que tiene que hacer una persona que está ahí”.

“O se sigue especulando o se le pregunta directamente para cerrar el problema en banda y ya se ha cerrado. De este tema no se va a hablar más porque Ana lo ha desmentido”.

A esto ha añadido: “En ningún momento yo he dicho nada de esa palabra, solo he preguntado de lo que se llevaba especulando varios días. Y no es porque yo sacara la especulación. Yo lo que dije es que tenía una información muy delicada que podría no hacer gracia a Ortega”.

“Y es verdad porque esa información está ahí, pero no me refería a esto, me refería a otra cosa. Yo podría desmontar esta gran mentira de otros programas, pero no lo voy a hacer porque no quiero ninguna guerra. No me apetece”.