Antonio Resines confirma los rumores y se irá ya de su casa

Antonio Resines lleva más de un mes recuperándose en casa tras el contagio que sufrió antes de Navidad y que le mantuvo en la UCI durante un mes.

El actor de Los Serrano se vio obligado a ingresar en el Hospital Gregorio Marañón debido a las complicaciones derivadas del coronavirus.

Durante todo este tiempo, incluso se llegó a temer por la muerte del actor cántabro, pero finalmente pudo salir del pozo y acabó recibiendo el alta a principios de febrero.

En estas semanas que lleva en su domicilio junto a su mujer, Ana Pérez-Lorente, hemos visto a Resines haciendo progresos poco a poco.

En varias ocasiones, se le ha visto al actor de Torrelavega salir de casa para dar una vuelta junto a su mujer ataviado con un par muletas.

Antonio Resines se va de casa de forma inesperada

También ha salido de casa para coger un taxi, con el objetivo de desplazarse al Gregorio Marañón, donde ha estado siguiendo un estricto plan de recuperación.

El caso es que la fatiga y la debilidad de Resines es manifiesta después de lo que tuvo que pasar por culpa del coronavirus. En las últimas horas, el medio digital El Español ha publicado una información sobre Antonio Resines sobre cómo seguirá su recuperación en los próximos meses.

Y es que hemos sabido que tanto Resines como su mujer se desplazarán hasta la tierra natal del actor en Cantabria, para continuar recuperándose de un contagio que pudo costarle la vida.

El que fuera actor de A las once en casa está a punto de viajar hasta el norte de España para asentarse allí "por una temporada".

Algo que ya había dejado caer hace días su amigo Santiago Segura. Lo hará en la localidad de Comillas, un municipio que está próximo a Torrelavega, su ciudad natal, como publica El Español.

El matrimonio sabe que este cambio que van a dar será muy beneficioso para Resines. Él ve con buenos ojos cambiar el bullicio de Madrid por la tranquilidad de un pueblo costero del norte.

Hace días, tras recibir la 'Medalla de Oro de las Bellas Artes', Resines confesó lo afectado que estaba tras pasar lo peor de la enfermedad. "Me encuentro baldado", confesaba ante los reyes.

"Puedo andar, cosa que hace tres semanas no podía, e incluso andar sin la muleta. Cuando he visto las escaleras de la tarima casi me da un infarto, pero han tenido el detalle los reyes, el ministro y la presidenta de bajar", decía.

Antonio Resines huye del bullicio para descansar en su tierra

Ahora le toca a Antonio un tiempo de descanso, pero también de hacer deporte para recuperar la musculatura que ha perdido durante tanto tiempo sin moverse.

Y es que no es casualidad que Resines haya elegido ese destino, ya que Antonio posee una casa con vistas al mar, algo impagable y que le ayudará moralmente en su recuperación.

Lo cierto es que el plan de Antonio Resines no pasa por estar en su tierra demasiado tiempo. Tan solo estará fuera de Madrid por una temporada, hasta que se recupere del todo. Y es que Antonio es sabedor que tiene numerosos proyectos profesionales que afrontar cuando esté al cien por cien de energía.

Aunque él desea volver al trabajo cuanto antes, es consciente de que tendrá que pasar unos meses sin pensar en lo que más le gusta.

Debe enfocarse en lo importante: estar sano y fuerte para volver a ser el que fue en su día.