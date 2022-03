Isa Pantoja derrotada por la enfermedad mientras Asraf la desprecia

Isa Pantoja está viviendo un momento complicado a nivel familiar. De hecho, hace meses que su familia vive en una montaña rusa de sentimientos marcada por las peleas, los desencuentros o los silencios.

Isa ha logrado sobreponerse a todo y ir resurgiendo de los varapalos, cada vez con más serenidad, más fuerza y teniendo las cosas más claras.

En este proceso de maduración al que hemos asistido con auténtico asombro, la hija de Isabel Pantoja ha tenido a un hombre al lado. Se trata de Asraf Beno, su pareja desde que empezaran a tontear en un reality.

Al principio nadie daba un duro por esta relación que años después parece bastante afianzada, a pesar de que han vivido también varias e importantes crisis. Asraf ha apoyado siempre a Isa en las guerras familiares que ha mantenido, primero con su madre, luego con su hermano.

Isa ahora vuela sola. Estudia, colabora en televisión y planea un futuro alejado de la polémica. A Asraf no se le conoce oficio más allá de ir un par de días al mes a Viva la vida.

No obstante, estar al lado de Isa parece que le da para vivir bien sin necesidad de trabajar más.

Isa le quiere y le defiende, pero lo que ha sucedido en las últimas horas, la ha disgustado profundamente. Asraf ha demostrado una falta de empatía importante con su novia, a pesar de las evidencias claras de que las cosas no van bien.

Isa Pantoja pronuncia la palabra que su madre no quiere oír

Todo ha empezado con el cumpleaños de Albertito, el hijo de Isa Pantoja. El niño ha cumplido ocho años hace unos días y, como es lógico, su madre la ha preparado una fiesta para celebrarlo por todo lo alto.

También es normal que el hijo de Alberto Isla e Isa P. haya recibido las felicitaciones de sus familiares más directos. Además de las de los padres, su tio Kiko, hermano de Isabel también lo felicitó.

Este hecho ha sido noticia tras las duras palabras de Kiko contra su hermana Isa, hace unas semanas en una revista. Parece que las aguas pueden ir volviendo a su cauce a pesar de que Isa sigue muy dolida por lo ocurrido.

De quien no ha tenido noticias el pequeño Albertito es de su abuela Isabel Pantoja. Por cruel que parezca, la artista no ha contactado con su nieto para felicitarlo en un día tan especial.

Isa P. lo justificaba asegurando que su madre no tiene teléfono y que su comunicación con el exterior de Cantora es a través de Agustín, el hermano de Isabel.

Isa se mostraba dolida por el hecho de que su madre no hubiese felicitado al niño. Aun así, una vez más, demostraba su comprensión y lo justificaba por el estado de su madre.

Joaquín Prat le ha preguntado a Isa: "lo que te voy a preguntar es muy serio: ¿Tu madre tiene depresión?. A lo que Isa no dudaba en responder, atribuyéndolo a que no haya felicitado a su nieto.

"Sí. Su estado anímico es la causa. Mi madre tiene problemas y es normal porque todo lo que ella ha pasado, ha sido sin tratamiento. Ahora sí tiene y le habrán recomendado que no esté con el teléfono".

Isa, decepcionada con las dudas de Asraf

Asraf Beno no opina igual. Ante Emma García no dudaba en poner en duda la actitud de su suegra. "Ella sabrá y quedará sobre su consciencia lo que ha hecho. Con Isa han estado bien y que no haya felicitado a su nieto me ha parecido raro".

Asraf entiende que Isabel Pantoja pueda estar mal, pero igualmente le lanza una pulla: "¿si te has acordado de la corona (de flores, para el mausoleo de Paquirri) y has contestado un mensaje a José Antonio Avilés, porque no vas a enviar un mensaje a tu nieto?

"No cuadra mucho", ha concluido Asraf, a pesar de que Emma le iba comentando que precisamente la depresión podía provocar reacciones y despistes de este tipo. "Si es verdad que está así, que se recupere pronto y todos le deseamos lo mejor".

Que Isabel Pantoja está sufriendo ahora las consecuencias de los años convulsos que le ha tocado vivir, es una realidad. Su reclusión en Cantora, el pánico a salir y su fobia social son síntomas claros de que no está bien psicológicamente.

Además, que sus hijos estén permanentemente en televisión, aireando las intimidades familiares, no ayuda a que la tonadillera recupere la calma y la serenidad que hace tiempo perdió. Sus problemas económicos y la muerte de su madre han acabado de derrumbarla hasta el fondo del pozo en el que se encuentra ahora.