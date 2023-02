Antonio Montero decide confirmar el nuevo rumor sobre Marisa Martín-Blázquez

Antonio Montero ha vuelto a hablar sin tapujos y ha querido entrar en lo que comentó unos días antes de finalizar Pesadilla en el Paraíso. Y es que se ha ido de la lengua demasiadas veces contando intimidades sobre su matrimonio que han disgustado notablemente a su mujer.

Marisa Martín-Blázquez no dio crédito a lo que Antonio Montero soltó por su boca en los directos de las últimas galas de Pesadilla en el Paraíso. Un reality en el que finalmente el colaborador de Sálvame logró una meritoria tercera posición para sorpresa de todos los espectadores.

Este jueves 23, se emitió el Debate Final de Pesadilla del Paraíso, grabado hace unos días, en el que Antonio Montero ha dado la cara. Con todo, ha desvelado cuáles han sido las consecuencias de estas palabras tan controvertidas sobre la colaboradora de Fiesta.

Antonio Montero confirma lo de Marisa Martín-Blázquez tras su buen reality

Algo que ha descolocado a todos en la gran final de hace unos días es que Marisa se plantase en el plató y le recibiese contra todo pronóstico.

Lo hizo a pesar del dolor que sintió cuando su marido habló de temas íntimos y le pidió expresamente que no los contase antes de partir hacia la granja. Aun así, lo que pasó dentro de casa de Antonio Montero se ha quedado ahí, o no del todo.

"Ya me han admitido en el casting del programa Granjero busca esposa", afirmaba en tono jocoso Antonio Montero. Segundos después, este ha decidido hablar en un tono más serio para contarle a la audiencia que ha hablado con Marisa después de todo lo que contó en directo.

"Le molesta, ya me lo había advertido y lo sabía. Lo que más le molesta es que le involucre en mis movidas. Pero el problema es que hablar de mis movidas implica hablar de ella", ha comenzado su explicación el paparazzi.

Montero confiesa cuál ha sido la reacción de su esposa tras volver a casa

"Ella se ha enfadado, no gravemente, porque son cosas que hemos hablado y no son desconocidas para ella. Pero tiene toda la razón y todo el derecho. Si me hubiese quedado calladito estaría más guapo", ha dicho sobre Marisa Martín-Blázquez.

A su vez, el colaborador de Sálvame ha querido poner de manifiesto que él no defiende la relaciones abiertas, a pesar de las palabras que llegó a pronunciar en la granja.

"Soy incapaz de contener mis emociones y sentimientos. En estas imágenes no estoy hablando de guarrerías, sino de emociones de la vida. Me expresé mal. Parecía que se aceptaba que yo quisiera eso, yo no quiero esto", ha dicho.

"Yo me siento deseado en mi casa"

"Me refería a que se destruyen familias por cosas que no tenían tanta importancia y que es una decisión de dos. Pero si esos comodines de los que hablo no se utilizan por parte de los dos mejor que la baraja no los tenga", sostenía ante Carlos Sobera.

Lo que ha querido destacar el bueno de Antonio es que "hay situaciones excepcionales de la vida, emociones y momentos".

"La conclusión a la que llego después de darle muchas vueltas es que, en ese tipo de juegos muy peligrosos, acabas haciendo daño a tu pareja, a ti mismo y a la otra persona y es un desastre", ha añadido para zanjar el tema.

Sobre en qué punto está su matrimonio con Marisa Martín-Blázquez tras 40 años de relación, este ha dicho lo siguiente. "Yo me siento deseado en mi casa y también deseo, todo va bien", ha sentenciado.