Marisa Martín-Blázquez podría tomar una decisión tras escuchar a Antonio Montero

Marisa Martín-Blázquez se ha quedado atónita de un tiempo a esta parte. Y todo después de que su esposo haya contado demasiadas intimidades en un reality que le ha aupado hasta la final, como es Pesadilla en el Paraíso.

Marisa Martín-Blázquez ha visto cómo se ha colado en la gran final del próximo domingo junto a Tania Déniz y Borja Estrada. Pero lo que más le preocupa a Antonio Montero ahora mismo es su mujer, Marisa Martín-Blázquez. Y es que ha desvelado detalles tan íntimos de su vida, especialmente sobre la colaboradora de Fiesta, que podría tomar una decisión muy dolorosa para el paparazzi.

Durante el tiempo que ha estado concursando, Antonio Montero ha hablado sin cortarse un pelo de su relación con Marisa. Desde su largo matrimonio, a infidelidades o a la opción de tener una relación abierta con la periodista.

Marisa Martín-Blázquez se piensa mucho si merece la pena

Marisa ha escuchado cosas como que "siendo joven me surgieron unos sentimientos hacia una persona cuando ya estaba teniendo hijos. Ahí tuve que elegir y no tuve duda. Me gustaría tener ese comodín de poder enamorarme si me surge y luego tener mi familia, pero es difícil manejarlo y mejor tener la baraja sin esos comodines", confesaba Antonio Montero hace unos días.

Unas confesiones que han disgustado notablemente a la veterana periodista del corazón. Y a pesar de que Antonio Montero no sabe cuál ha sido su reacción tras sus inesperadas palabras, se teme lo peor.

Y es que el marido de Marisa Martín-Blázquez entonaba el mea culpa tras estas semanas de confesiones sin control. Por fin ha puesto de manifiesto que se huele que su mujer se ha enfadado mucho con él.

Marisa Martín-Blázquez ve cómo se rompe del todo y hace una reflexión

"Me va a regañar por haber hablado de ella", ha confesado Antonio Montero a Nagore Robles, que escuchaba atentamente al paparazzi.

| Mitele

Para excusarse, este ha asegurado que "no puedo hablar de mi vida sin hablar de ti, porque tú eres mi vida". Unas palabras que le han nacido del corazón y con las que ha intentado arreglar en cierto modo el malestar que pueda tener su mujer.

Además, Antonio Montero ha sido lo más sincero posible y ha sostenido que en ocasiones le falta fortaleza y que es demasiado inseguro en su vida. "La autoestima no siempre la tengo muy bien, no me gusta verme", ha dicho en directo.

Antonio no ha tenido problema en hablar de lo que se arrepiente de su relación con su esposa. "Le he hecho algunas putadas, los dos nos habremos hecho.. Yo creo que sí me ha perdonado, yo por supuesto le he perdonado".

Marisa Martín-Blázquez tiene la mosca detrás de la oreja

"De lo que más me arrepiento en mi vida es que en esas controversias hayamos llegado a hablarnos más alto de lo debido. Y eso es algo que para mí es…", ha sostenido mientras lloraba a moco tendido.

Nagore Robles ha tardado apenas unos segundos en darle un enorme abrazo. "Gracias Nagore", ha dicho este roto por completo.

| Mediaset

Marisa tiene la mosca detrás de la oreja y podría pensar seriamente si es mejor acabar con esa historia de amor de más de 40 años. Eso sí, no todo es negativo. A Marisa también le ha emocionado escuchar a Antonio Montero decir estas frases tan bonitas delante de toda España.

"Nos conocimos en la Universidad, significa todo en mi vida, este año haremos 40 años juntos. Es mi tesoro... Mi mujer para mí es todo. Es la mujer de mi vida, mi familia, mi amiga, es todo...".

"No le gusta que hable de ella. La vida es larga y pasan muchas cosas, yo a veces soy un poco trasto", dijo sobre su mujer a los pocos días de entrar en la granja.