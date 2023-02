Antonio Montero destapa un dato de la vida privada de Lydia Lozano

Antonio Montero está ganando mucho protagonismo en la recta final de Pesadilla en el Paraíso. Y muchos que conocen bien al paparazzi les ha extrañado que se abra tanto hablando sobre su vida. Y aún más sobre una compañera de trabajo, Lydia Lozano.

Y no solo sobre sus aspectos más personales, como los 40 años que ha pasado al lado de la mujer de su vida, Marisa Martín-Blázquez.

Una Marisa que afeaba estas confesiones íntimas de Antonio Montero, que no dejaban en buen lugar a la colaboradora de Fiesta.

El caso es que el pasado domingo, en el debate dominical de Pesadilla en el Paraíso, Sandra Barneda les ha propuesto a los concursantes un curioso juego. Y es que se confiesen ante la audiencia de reality. Uno de los que más juego ha dado toda la noche ha sido Antonio Montero, que no ha tenido problema en confesar sus intimidades.

Antonio Montero se va de la lengua como nunca

Incluso se ha atrevido a hablar de otras personas que se han quedado en shock con lo que ha desvelado Montero, como la periodista canaria.

Antonio solo iba a hablar de lo que ha supuesto su matrimonio y la vida sexual que ha llevado estos años que ha estado casado con Marisa.

Junto a otra de las concursantes, Silvina Magari, Montero aseguró que llevaba "40 años con una mujer con muchos problemas, sufrimientos, y cosas porque vas evolucionando en edad, ya no piensas igual".

A su vez, este afirmaba que "se casó virgen después de seis años" de novio de Marisa, algo que extrañaba y mucho a Silvina, que le he preguntado lo siguiente.

La colaboradora de Sálvame, de nuevo señalada tras la confesión

"¿Solo te has zumbado a Marisa en toda tu vida?", le he preguntado ni corta ni perezosa la concursante de Pesadilla.

Antonio Montero, que no quería meterse en más jardines, ha contestado a su manera. El caso es que ha preferido no complicar más las cosas para que su mujer no se enfade demasiado cuando vuelva a casa.

"Bueno, eso es una pregunta que no te voy a contestar", sentenciaba el tertuliano de Sálvame. "Antonio, por favor, me das la exclusiva el último día. Es como si Lydia Lozano me dice que no solo ha follado con Charly", comparaba Silvina a Montero.

En ese momento, a todos les ha sorprendido la respuesta de Montero acerca de su compañera de programa. "Eso no hace falta que te lo diga Lydia, te lo digo yo", le espetaba ante la mirada atónita de Silvina.

Antonio Montero sabe que está enfadada por lo que contaron del matrimonio

Lo cierto es que la canaria no hace más que ser protagonista involuntaria de varias polémicas sobre su vida. Y todo después de que Carmen Alcayde destapase que supuestamente frecuentaba locales de intercambio de parejas con su marido Charly.

Una situación que provocó que Lydia estallase por completo. Y todo después de ver cómo su amigo le traicionaba y aseguraba que el testimonio de Alcayde era totalmente falso. Sentenciaba tajante que lo que se daba a entender no era así.

Eso sí, Lydia confesó que en una ocasión acudió a dicho local porque tenía un cumpleaños de una amiga. Pero apenas habría estado un rato y se fue sin más dilación.

Ahora, Lydia vuelve a estar en la picota por otro tema que tiene que ver con su matrimonio con Charly. Un hombre que está sufriendo lo indecible al ver que su nombre está presente un día sí y un día también en varios programas de Telecinco.