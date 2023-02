El pasado desconocido de Laura Boyer, la hermana fallecida de Ana Boyer

Laura Boyer, hija de Miguel Boyer e Irene Arnedo, ha fallecido a los 57 años este jueves 23 de febrero y las razones de su fallecimiento aún no han sido desveladas.

Según cuenta en su página web Vanitatis, la hermana mayor de Ana Boyer fallecía rodeada de sus cuatro hijos en su casa madrileña. Y uno de ellos ha sido el que ha trasladado la noticia a sus familiares y allegados más próximos.

Sobre Laura Boyer no se conocen demasiados datos en una vida que siempre intentó mantener discreta al igual que su hermano Miguel. Ella estudió Económicas, aunque casi no ejerció su carrera, porque a los 20 años se casó y volcó casi todas sus responsabilidades como esposa y madre.

Además, se conoce de ella que se casó en dos ocasiones, pero en las dos veces que encontró el amor se acabó divorciando.

Laura Boyer fallece a los 57 años y recuerdan lo sucedido en el pasado

Por su parte, fue notoria que la relación con su padre fallecido, Miguel Boyer, tuvo muchos vaivenes que no hicieron de su relación la mejor de las historias entre padre e hija.

| EuropaPress

La falta de afecto de su padre hizo que Laura fuera más proclive a buscar el cariño de una madre que le apoyó siempre en la vida.

En cuanto a su relación con Isabel Preysler, la que fuera mujer de su padre, Laura era muy joven cuando ambos contrajeron matrimonio. Se dijo en su día que Laura Boyer señaló con el dedo a la madre de Tamara Falcó de la separación de sus padres.

También se comentó que Preysler no tenía ningún cariño hacia los hijos de su marido y lo cierto es que los 27 años de matrimonio no fueron nada felices para ella.

Laura Boyer culpaba a Isabel Preysler de los males de su padre

Laura Boyer fue muy dura con Isabel Preysler después de que su padre falleciese allá por 2014. Y realizó unas declaraciones en las que acusaba a Isabel de dejar a su padre "pelado en vida".

| EuropaPress

"Antes de su derrame cerebral me dijo que había gente muy mala. Quiso tener una conversación privada conmigo sobre eso, pero no hubo tiempo. Si mi padre tenía problemas, me hubiera gustado conocerlos", desveló en su día.

Por si fuera poco, la relación de Laura con su hermana Ana Boyer fue casi nula. Hubo un episodio que, sin duda, acabó de sepultar esta relación de hermanas después de que considerarse injusto el reparto de los bienes de la herencia de Miguel Boyer. El caso es que tal fue el lío que se formó que acabó renunciando a todo en favor de sus hijos.

"Ni un mísero reloj que nos sirva de recuerdo o siquiera unas zapatillas viejas"

Tanto Laura como su hermano Miguel pusieron de manifiesto su enfado por el reparto de la herencia. "Aunque yo le he insistido mucho, no nos ha cedido absolutamente nada".

"Ni un libro de la famosa biblioteca de mi padre. Ni una obra de arte de las que había heredado de su familia, ni un mísero reloj que nos sirva de recuerdo o siquiera unas zapatillas viejas".

| EuropaPress

En una entrevista reciente, Laura Boyer también increpó de nuevo a Isabel Preysler y la culpó del distanciamiento familiar y es que la relación ha sido prácticamente nula. Hay que reseñar sobre ellos que ninguno de los miembros de su familia paterna fue a su boda y tampoco conocen a sus dos hijos.

"Isabel Preysler afirmó que se preocupó de que Ana no los tuviera cariño ni a mi hermano ni a mí". Unas palabras que sin duda ganan mucha más relevancia hoy que se ha conocido el fallecimiento de Laura Boyer a los 57 años de edad