Antonio David podría perder la casa tras salir el documento que rompe a su familia

Antonio David Flores, antiguo colaborador de Telecinco, está en el punto de mira porque ha empezado una relación con la periodista Marta Riesco. Este noviazgo se ha convertido en la pesadilla de Olga Moreno, ganadora de Supervivientes 2021 y exmujer de Antonio David.

Recientemente, ha salido a la luz un escándalo que podría suponer el fin de una de las historias de amor más mediáticas del momento.

Antonio David, según la información que maneja Viva la Vida, continúa casado con Olga Moreno, madre de su hija Lola. Existe un documento que demuestra que el matrimonio sigue vigente, a pesar de que hayan optado por tomar caminos distintos. Raquel Bollo, íntima amiga de la empresaria andaluza, ha sido la encargada de dar esta noticia tan controvertida.

|

Antonio David Flores presume de estar enamorado de su novia Marta, de hecho, la periodista sueña con casarse con él en algún momento. El problema es que esta boda no se celebrará nunca porque el antiguo colaborador continúa unido a Olga en términos legales.

Algunos colaboradores de Telecinco aseguran que Riesco tomará una decisión determinante tras salir este revuelo.

Marta Riesco, siguiendo los datos publicados en Socialité, le ha entregado las llaves de su vivienda al padre de Rocío Flores.

Supuestamente, conviven en un domicilio situado a las afueras de Madrid, en una de las zonas más exclusivas de la capital. Sin embargo, Antonio David podría perder esta casa si su pareja considera que el vínculo que sigue teniendo con Olga es inadmisible.

Antonio David, al descubierto: “No hace falta”

Antonio David Flores ha hablado de Marta en alguna ocasión, pero siempre lo ha hecho para pedir respeto.

Entiende que ella no tiene nada que ver en sus problemas mediáticos y no quiere que sus enemigos le ataquen por estar relacionada con él. Pero este ruego llega demasiado tarde, pues los aliados de Olga Moreno ya han empezado a lanzar ciertas ofensivas.

| trendings

Raquel Bollo considera que Flores debería haber frenado a Marta, pues la periodista estaría siendo demasiado excesiva. Supuestamente no quiere ser famosa, pero no para de participar en juegos que estarían haciéndole daño a Olga.

“Entiendo que tengas que ser feliz, pero si esta chica no quiere ser famosa, córtala un poco porque no hace falta que diga tantas cosas. No hace falta que hable tanto públicamente si no quiere ser personaje público”, explica Raquel en Viva la Vida. Más tarde, ha explicado que su amiga Olga sigue casada con el novio de Marta Riesco y que solo se han separado de forma física.

La familia Riesco podría tomar medidas en el asunto, pues nunca han aceptado al padre de Rocío Flores, al menos eso es lo que cuentan. Su imagen pública está deteriorada y los amigos de la periodista saben que todo el que está cerca sale perjudicado.

▶️ Telecinco prepara el regreso de Antonio David Flores

Antonio David Flores se sorprende: “Me quiero casar”

Antonio David sigue casado con Olga Moreno, hay un documento que lo demuestra y sus hijos podrían ser conocedores de este detalle. Sin embargo, el que fue colaborador de Sálvame ya les ha explicado que la situación con la empresaria es insostenible. Siguen teniendo buena relación, pero ya no están enamorados y no van a reconciliarse.

Marta Riesco, siguiendo las teorías de Telecinco, podría tomar medidas contra su pareja y exigirle que abandone la casa o que se separe de Olga.

Mientras tanto, Rocío Flores y su familia lo están pasando mal porque no dejan de estar en boca de todos. Lo cierto es que la joven es bastante prudente y siempre responde de forma educada a las preguntas de los periodistas.