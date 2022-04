Antonio David Flores entra en pánico al escuchar a las hermanas de Olga Moreno

Antonio David Flores es un funambulista. También podría protagonizar el número del ilusionista, en la especie de circo de dos pistas que le tiene montado entre Málaga y Madrid. O directamente, Antonio David podría ser también el escapista, que desaparece haciendo una gran bomba de humo ante el asombro de los espectadores.

El padre de Rocío Flores ha vuelto a protagonizar un ejercicio de equilibrio sin red y ha conseguido un equilibrio que no tardará en saltar por los aires.

Por un lado, se ha reconciliado con Marta Riesco. La periodista que se levanta a las cinco de la mañana ha dado parte pormenorizado de la ruptura, discusiones, idas, venidas y ahora reconciliación con su novio.

Él también lo confirmo en una atención a los medios (la última, según él, si no fuera porque va haciendo la última cada diez días) el día de su cumpleaños. Allí ha contado también que sigue llevándose a las mil maravillas con su exmujer, Olga Moreno. Está con Marta, se lleva fenomenal con Olga.

Antonio David, en tensión constante por la situación

"Espero que la gente pueda llegar a entender que cuando las personas son adultas y se separan, no tienen por que terminar mal. Que tenemos unos hijos y nuestra relación es absolutamente cordial. Nos tenemos un respeto y un cariño y esto se va a seguir manteniendo en el tiempo", dice Antonio David.

"No hay ninguna historia de lo que se está vendiendo y contando de dos bandas ni tres bandas ni cinco. Pido a la gente en que no siga insistiendo en tener que destruir nada. Vamos a seguir construyendo, respetando una parte y la otra parte y que todo esté en orden", concluye el exguardiacivil.

Así lo ha detallado en su Canal de Youtube, dando normalidad total a la situación. Olga Moreno sigue sin hablar de la relación real con su todavía marido (no están divorciados), pero se ha dejado ver con él y con sus hijos. La estampa era plenamente familiar, mientras Riesco esperaba a su novio en Madrid.

De esta manera, Antonio David intenta zanjar la polémica que le persigue desde hace meses.

Parece ser, no obstante, que le seguirá persiguiendo porque no todo el mundo acepta esta situación ni la ve con buenos ojos

Las excuñadas de Antonio David Flores contraatacan

Según ha publicado Saúl Ortiz, la foto familiar en Málaga con Olga no es real. Las hermanas de Olga, siempre según Ortiz, afirman que ella sigue enamorada de Antonio David y convencida de que podrá recuperarle.

Solo así se entiende que siga conviviendo con él y prestándose a dar esta imagen pública de familia feliz y unida.

El periodista afirma en 20 Minutos que el padre de David Flores "no se ha portado nada bien y si Olga sigue apoyándole es porque está enamorada y cree que puede haber una reconciliación".

No es la primera vez que la familia de Olga habla en contra del excolaborador de Telecinco. Sin embargo, fue la misma Olga la que les dio un toque de atención y ahora también hablan, "pero lejos de las cámaras porque afirman que no están preparados para represalias", según Ortiz.

Todos en contra de Antonio David Flores

Antonio David Flores es un maestro de la serenidad y la calma a pesar de que a su alrededor se sucedan los terremotos. Su canal de Youtube va viento en popa, con 120.000 suscriptores pero bastante estancado en cuanto a crecimiento.

Otros youtubers que en su momento le dieron todo el apoyo en su guerra contra Rociíto están empezando a discrepar de él y a criticarlo abiertamente.

Uno de ellos es Juanjo Vlog que ya se ha desmarcado de Antonio David dando todo su apoyo a "la familia Moreno".

Parece que la Marea Azul se está desintegrando por momentos, según Juanjo "por la desazón que está provocando esta relación (de Marta con Antonio David). Yo creo que Antonio David está gestionando muy mal sus cartas".

El youtuber sigue explicando que "la familia no acepta a Marta. No la hemos visto nunca en Málaga, Olga no quiere que vaya"