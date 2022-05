Andrea Janeiro recibe noticias de los médicos y acepta que su vida ha cambiado

Andrea Janeiro, famosa desde la cuna, renunció a la popularidad cuando cumplió los 18 años porque no quería ser el centro de todas las miradas. El problema es que su familia no deja de protagonizar revuelos en la prensa del corazón y como ella tiene notoriedad pública sale perjudicada. El programa Socialité ha puesto sobre la mesa una noticia que le afecta de forma directa: su vida está a punto de dar un giro.

Andrea Janeiro ha descubierto, gracias a la información del programa de María Patiño, que los médicos han tomado una decisión importante. Supuestamente han programado el parto de María José Campanario el próximo 16 de mayo y ya está todo preparado. Aseguran que el bebé que está en camino “es muy grande”, por eso no quieren dejar que nazca de forma natural.

Andrea ya ha tomado consciencia de la realidad: en las próximas horas una nube de periodistas se acerarán a las puertas de su domicilio. Ella nunca ha hablado con nadie porque sabe que cualquier palabra va a sembrar polémica, por eso es imposible escuchar su voz. Pero también es normal que los paparazzis intenten hacer su trabajo, de ahí que le vayan a perseguir con un gran entusiasmo.

Andrea está cansada de tener que soportar comentarios que no se corresponden con la realidad, a pesar de que no tiene muchos detractores. Lo cierto es que se ha ganado el respeto de la prensa, pues nunca ha protagonizado ningún revuelo y siempre ha sido muy coherente. La joven adora a su madre Belén Esteban, pero no comparte su trabajo, motivo por el que se ha alejado del foco mediático.

La joven Janeiro está a punto de cambiar de vida porque su nuevo hermano cada vez está más cerca y eso genera un interés evidente. El mediático clan crece mientras el público pone en duda el testimonio de Belén Esteban, quien cuestionó las buenas intenciones de Jesulín. La princesa del pueblo asegura que es un padre ausente, aunque los últimos hechos demuestran lo contrario.

Andrea Janeiro está encantada con la situación

Andrea ha recibido propuestas millonarias por romper su silencio, pero nunca se ha visto tentada a dar un paso adelante. El portal Informalia asegura que llegaron a ofrecerle 100.000 euros por una entrevista, pero ella está centrada en otros intereses. Quiere desarrollar su trayectoria profesional detrás de las cámaras, concretamente como técnico de sonido.

Janeiro, Andreíta para gran parte del público, está deseando conocer a su nuevo hermano porque nunca ha tenido problemas con nadie. Belén Esteban sí se enfrentó a Jesulín de Ubrique y al clan del torero, pero ella siempre ha estado en un discreto segundo plano. Según ha salido publicado, con su hermana Julia disfruta de una conexión especial y se ven de forma recurrente.

María José Campanario, siguiendo la información de Socialité, ha extremado las precauciones porque está en la recta final de su embarazo. Hace vida normal, pero prefiere no hacer determinadas tareas ni exponerse más de la cuenta, por eso está desaparecida. Lleva nueve meses en silencio, a pesar de que muchos periodistas de Telecinco aseguraron que estaba preparando una exclusiva.

Andrea Janeiro conocerá a su hermano

Andrea podría tener buena relación con María José, a pesar de que Belén Esteban le considera una de sus grandes enemigas públicas. La joven no le guarda rencor a nadie, es extremadamente educada y lo único que quiere es que su familia viva en paz. Está deseando conocer al nuevo Janeiro, un niño que cambiará para siempre el futuro de Jesulín.

Andreíta sabe que su padre está ilusionado, información que corrobora el equipo de investigación de Socialité. Fuentes cercanas al torero aseguran que se ha entregado la causa como nunca antes lo había hecho. Quiere a todos sus hijos por igual, pero este le hace una ilusión especial, por eso está cuidando tan bien de María José Campanario.