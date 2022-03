Andrea Janeiro se pone en alerta tras confirmarse el secreto a voces de su madre

Belén Esteban lleva 13 años en Sálvame y ya sabe de sobra lo imprevisible que es el programa que presenta cada tarde Jorge Javier Vázquez.

Si por algo se caracteriza el programa es que nunca sabes lo que va a suceder ni qué bronca va a surgir entre los colaboradores.

El caso es que Belén Esteban se ha vuelto a llevar un disgusto por uno de los temas más delicados que se ha abordado esta semana en el plató de Telecinco.

Un asunto relacionado con una amiga de la princesa del pueblo que ha hecho estallar a la de Paracuellos y ha dejado su puesto de trabajo cuando nadie lo esperaba.

Belén Esteban estalla como nunca tras las críticas a su amiga

Las broncas entre colaboradores dentro de Sálvame suelen ser bastante frecuentes, especialmente debido a malentendidos. Si hablamos de lo sucedido este miércoles, todo ha estallado por una persona que no estaba en el plató, y no es otra que Raquel Bollo.

La extertuliana de Sálvame está en el foco de las críticas después de haber sido acusada de deber mucho dinero a los caseros de sus últimas casas. Unas acusaciones a las que se ha añadido las de la ropa que vende Bollo en su tienda de Sevilla.

Y es que, según Mahi Masegosa, exconcursante de Maestros de la Costura, la ropa que vende Raquel estaría inflada de precio. Lo afirma a tenor del pobre material con el que hace dicha ropa. Una calidad que deja mucho que desear, como se comprobó ayer en el espacio de Telecinco.

Belén Esteban abandona el plató fuera de sí

Belén Esteban, amiga de Bollo, no pudo defender como quisiera a la andaluza y terminó encarándose con María Patiño. "Llevo yo aquí dos días callada. Me parece una putada que Raquel se gane la vida vendiendo trajes y hagáis esto", ha sentenciado, segundos antes de abandonar el plató entre lágrimas.

Belén, muy enfadada, ha dejado su silla y se ha dirigido hasta la posición de los técnicos de sonido para que le quitasen el micrófono de forma inmediata.

"Estáis jugando con su trabajo", ha incidido la colaboradora, y también ha cargado contra el director del programa, David Valldeperas. "No me agobies más que llevas dos días dándome que nadie lo sabe. Se le está cayendo trabajo a Raquel por esto y me siento mal porque no sé defenderla", le espetaba.

El caso es que, tras unos minutos de alta tensión, Belén se ha calmado y todo ha quedado ahí.

María Patiño se ha acercado a Belén para pedirle perdón a su compañera. "Belén, te pido disculpas. Me he equivocado. Me he sentido atacada porque parecía que me decías que solo estábamos aquí para jorobar la vida a Raquel", ha entonado el mea culpa la periodista.

El toque de atención de Jorge Javier tras la espantada de Belén Esteban

Jorge Javier Vázquez, que no quería meterse en medio de la pelea, finalmente les ha reprochado a ambas su actitud. Este les ha recordado la suerte que tienen de trabajar en el programa y afeó que se cabreen tanto por esas cosas.

| Telecinco

"Estamos en un medio privilegiado. Gracias a esto, todos trabajamos. Cuando sales fuera de aquí, si te metes en otras historias, tienes que ser más exquisito porque te miran con lupa", ha sentenciado.

"Raquel tendrá que trabajar más para que no le vuelva a suceder esto. Hay que luchar e intentar hacerlo mejor", ha proseguido el catalán.

"Si aprovechamos nuestra popularidad para hacer otras cosas, hay que saber que hay cosas buenas y otras no tanto. No estamos destrozando vidas. Estoy hasta las narices de eso", ha concluido su discurso.