Andrea Janeiro ya tiene instrucciones para el entierro de su madre Belén

Andrea Janeiro vive las tardes con inquietud. Sabe que a partir de las cinco, tres o cuatro días a la semana, su madre participa en Sálvame y que allí puede pasar de todo.

Rara debe ser la tarde en la que no le lleguen notificaciones al móvil por algo que haya sucedido en Telecinco, por alguna noticia o comentario en redes...

Andrea sobrelleva como puede esta situación. Ella está en Inglaterra intentando vivir como una persona normal y anónima, pero la procesión va por dentro.

Lo último que le ha llegado a Andrea, y por lo que se ha dado un buen susto, hace referencia a la muerte de su madre, Belén Esteban

No ha trascendido si Andrea Janeiro y su madre han hablado nunca del momento de la muerte de Belén. Quizá la de Paracuellos haya dicho a su hija qué quiere que haga en el momento en que ella ya no esté.

En cualquier caso, y para que no queden dudas, Belén lo ha querido explicar en directo. Sus compañeros de plató han alucinado con lo pensado que lo tiene todo para el día de su muerte.

También les ha sorprendido alguna de las peticiones de Belén para un día tan tristemente especial.

Las indicaciones que Andrea Janeiro ha recibido de su madre

Todo empezaba con una de las surrealistas recreaciones de Belén Esteban. Se quiso poner en la piel de Rocío Jurado y en qué debió pensar la más grande a la hora de repartir la herencia entre sus tres hijos.

Belén afirmaba que "el día que yo me vaya, mi hija ¿por que tiene que tener a mis hermanos o a mi familia...?"

La interrumpieron, como es habitual en el programa, pero quería decir que su hija no tiene que hacerse cargo de compromisos familiares que ella haya adquirido en vida.

Jorge Javier Vázquez vio un filón en la conversación y dio el juego por el que le pagan la millonada anual que cobra.

"Ojalá sea tarde, Belén... porque... ¿Tu no te quieres ir, no?", le espetó a la rubia.

| Telecinco

"No, ¡yo no me quiero morir! Yo he nacido aquí para ser feliz y para vivir". El público aplaudió.

Lydia Lozano intentaba seguir, pero Jorge Javier a lo suyo. "Belén, tú no te vayas nunca eh...." Y ella, siguiendo el tema también "Ojalá, pero tampoco quiero llegar a muy vieja como en la película de Brad Pitt, que morían todos y él seguía mayor..."

Belén explicó "Yo quiero llegar a 102 años", reconoció medio en broma, medio en serio. Jorge le preguntó también por la canción que Belén querría que sonase el día de su muerte y no se lo pensó dos veces.

"One more time", dijo la de Paracuellos con su particular inglés. "Y no quiero que lloren".

Ya puestos en harina, Kiko Matamoros también quiso dar su opinión. "Si te mueres con 102 años y lo pesada que eres, no va a llorar nadie". Belén no se enfadó y se tomó el comentario de Kiko con humor y demostrando risas cómplices con él.

Andrea Janeiro, feliz con el cambio de vida

Andrea Janeiro ha visto como la actitud vital de su madre ha sufrido un antes y un después al momento más decisivo de su hija. Andrea sabe que el paso de Belén por una clínica de desintoxicación fue fundamental para que Belén valorara mucho más su vida y a sus seres queridos.

Ahora Belén tiene ganas de vivir, energía para llevar a cabo sus proyectos y esperanza en el futuro. Su hija es su mayor orgullo y su vida es más estable y ordenada que hace una década.

Su vitalidad y la facilidad para hablar de su muerte con la alegría y la aceptación con que lo ha hecho en su programa tranquilizan a Andrea. Sabe que, aun a miles de kilómetros de su madre, las cosas aquí están bien y Belén sigue siendo la reina de la fiesta televisiva cada tarde.