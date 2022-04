Silvia Abril asume que le está complicando la vida a su marido y llora

Silvia Abril ha convencido a Toni Acosta, su gran amiga, para participar en Planeta Calleja, el programa que Jesús Calleja presenta en Cuatro. Han viajado a Maldivas para tener un contacto extremo con la naturaleza, aventura que ha hecho llorar a la actriz. La mujer de Andreu Buenafuente se caracteriza por su imparable sentido del humor, pero es bastante sensible.

Silvia Abril ha buceado en Maldivas junto a animales exóticos y al salir del agua no ha podido reprimir las lágrimas, actitud que ha sorprendido. “Soy otra persona, esto hay que asimilarlo porque el corazón me va a estallar de tanta belleza”, ha declarado la cómica. “La naturaleza me emociona y me supera siempre”, le ha explicado a Jesús Calleja.

Silvia es una de las personas más famosas del país y ha conseguido algo complicado: mantener su vida privada al margen de los focos. Nunca ha dado entrevistas hablando de sus intimidades, por eso ha sorprendido tanto lo que ha contado en Planeta Calleja. Ha desvelado el secreto de su matrimonio con Andreu Buenafuente para que el público comprenda por qué la relación es perfecta: el sentido del humor.

Silvia Abril ha confesado que en ocasiones hace que su marido tenga una vida complicada, pues ella le pone en situaciones comprometidas. “Le hago pasar mucha vergüenza a Andreu, por ejemplo en los aviones me gusta saltarme las normas y suelo cambiarme de sitio. Tenemos una anécdota con el ministro Salvador Illa”, empieza diciendo en el programa de Calleja.

“Me cambié de sitio y le dije a Andreu que se viniese porque estaba libre, pero llegó Illa y me dijo que era su sitio y mi marido se moría”, concluye. Este relato no ha tardado en convertirse en lo más comentado de las redes sociales. El matrimonio disfruta de una gran complicidad, a pesar de que son personas completamente diferentes.

Silvia Abril desvela lo que hace con Andreu Buenafuente

Silvia piensa que forma un equipo perfecto con su marido, con quien contrajo matrimonio en 2017, y ha contado toda la verdad. Asegura que no son completamente iguales, de hecho tienen comportamientos muy diferentes, de ahí que tengan tanto mérito.

“Andreu es un hombre del Renacimiento, él en casa es feliz porque tiene muchas cosas que hacer: preparar su programa, pintar, escribir. Yo en casa no y le complico la vida generando cosas todo fuera de casa”, comenta con total sinceridad. Tienen una hija en común llamada Joana, que está encantada de tener unos padres tan divertidos.

Abril se ha sentido muy cómoda en Planeta Calleja porque estaba acompañada de Toni Acosta, su compañera e íntima amiga. Por eso ha hecho confesiones que jamás habría desvelado en otra situación, como por ejemplo sus discusiones matrimoniales.

“Nos enfadamos muy poco, pero hay veces que Andreu se enfada conmigo. Nosotros conectamos mucho y creo que si en una pareja no hay humor, no hay pareja”, comenta con total sinceridad.

Silvia Abril sorprende con sus lágrimas más sinceras

Silvia se ha emocionado tras bucear con las especies exóticas a las que ha tenido acceso gracias a Jesús Calleja. “El mundo sería mucho mejor si la gente pudiera viajar porque te afloja, te quita tonterías y te hace más empático con todo. La naturaleza la necesito”, explicaba la mujer de Andreu Buenafuente visiblemente emocionada.

Silvia Abril se ha ganado el respeto del público y los expertos la consideran una de las grandes artistas del país. Ha trabajado en proyectos importantes y está detrás de películas y series de televisión que nadie imagina. Tanto ella como Buenafuente son propietarios de una productora muy potente que genera mucho dinero y puestos de trabajo.