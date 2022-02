Pillan a Anabel Pantoja poniendo verde a Kiko Rivera mientras la gota lo fulmina

Anabel Pantoja y su primo Kiko siguen a la gresca a pesar del intento del segundo por normalizar las cosas entre ambos. El DJ habló este martes en directo en Sálvame y lo hizo desde nada menos que el balcón de su casa.

El programa conectaba con José Antonio León, que acudía a la puerta de la casa de Kiko Rivera para interesarse por el estado de salud del artista. Y es que el primo de Anabel Pantoja sufre un fuerte ataque de gota desde hace más de un mes.

El propio Kiko confesó en directo que seguía en reposo enclaustrado en su casa. Y lo hizo desde su balcón, en la que fue una de las entrevistas más surrealistas que se recuerdan en los 12 años de emisión del programa de Telecinco.

| Telecinco

Anabel Pantoja, sorprendida con la petición del DJ

El reportero de Sálvame disponía de un micro con un alargador que le permitió acercarlo hasta el citado balcón desde el portal de la vivienda de Kiko.

Durante esta inusual entrevista, Kiko sabía que Anabel Pantoja se encontraba trabajando de colaboradora y le quiso mandar un mensaje conciliador, algo que dejó sin palabras a la influencer.

"Ven a verme que quiero darte un abrazo, tengo muchas ganas de verte", le espetó en directo el DJ a su prima Anabel. La sevillana, atónita ante el ruego de Kiko, aprovechó para desvelar cómo está la relación con su primo en estos últimos meses.

"Yo estuve en su casa hace unos días. Estuve una hora con sus hijas, jugando, grabando Tik Toks, y él no salió a verme. Pero yo quiero que esté bien, quiero que esté sano", confesaba Anabel Pantoja en directo.

Pillan con el micro abierto a Anabel Pantoja rajando de su primo

Lo que no esperaba la influencer es que en la siguiente publicidad tras ese comentario sorprendente de Kiko Rivera, el micro de Sálvame fuese más indiscreto que nunca. "Me voy al baño a llorar", afirmó. Y allí se fue con Gema López y le contó la verdadera realidad de su relación con el DJ.

"Perdona, él no quiso salir. Es que es muy fuerte. Es para coger un guionista de Netflix, es surrealista", lamentaba Anabel Pantoja.

Sobre si se ha interesado por su padre enfermo, expuso que "yo le he pasado el parte de mi padre todas las mañanas. Y es verdad que él me ha escrito y me ha dicho, por favor, a ver si puedo ir a verlo".

| Telecinco

"Pero me da pena cuando dice, 'es que hablamos mucho'. Eso es mentira. Y mucho 'te quiero Anabel', pero no es así", lamentaba la sobrina de Isabel Pantoja.

Mientras, Gema López escuchaba atenta el discurso de la prima de Kiko Rivera, que acusa a este de ser un falso en televisión sobre la relación actual que mantienen.

Anabel Pantoja, harta de las promesas de Kiko Rivera

"Tú no puedes ofender a una persona, vilipendiarla e insultarla y encima salir al balcón al cabo de un mes y decir 'ven a verme'. Lo que tiene que decirte es que te debe una visita o una explicación. Eso es lo que diría un tío maduro", razonaba Gema.

| Telecinco

Sobre la llamada que Kiko Rivera le hizo a su prima, Anabel Pantoja es clara y confiesa que no la pudo coger porque "estaba dando de comer a mi padre. En ese momento, le mandó un mensaje y le digo que sepas que a papá le pasa esto y llámalo".

Anabel le confesó a Gema que Bernardo, su padre, "le tiene mucho cariño a Kiko Rivera, lo adora. Pero mucho decir después 'ya lo llamaré', y todavía no lo ha hecho. Me dice que cuando se recupere de la rodilla, iré a verlo", lamentaba una Anabel Pantoja que ya no se cree el discurso del DJ.