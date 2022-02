La vuelta a Canarias de Anabel Pantoja que confirma el rumor con Omar Sánchez

Anabel Pantoja ha decidido poner tierra de por medio tras su ruptura con Omar Sánchez. La colaboradora de Sálvame se ha tomado un descanso y ha viajado hasta Sevilla para disfrutar unos días junto a sus seres queridos.

Y aunque la separación entre la influencer y el windsurfista es ya una realidad, han surgido ciertos rumores que hablarían de un posible acercamiento en la pareja. Y todo gracias a la última publicación de la sobrina de Isabel Pantoja.

| La Noticia Digital

A pesar de que acaba de instalarse en su nueva casa de Canarias, Anabel Pantoja ha tenido que trasladarse hasta Madrid por motivos de trabajo. Aprovechando la ocasión, la influencer ha decidido ir hasta la capital hispalense para hacer una visita a su madre y a sus amigos de toda la vida.

Ha sido precisamente en esta ciudad dónde se han gestado estos rumores. Durante su estancia en Sevilla, la tertuliana ha publicado en redes sociales varias instantáneas de su escapada.

Como buena influencer, Anabel Pantoja no ha querido que sus seguidores se perdieran ni uno detalle de su viaje a la ciudad que la vio crecer. En la galería de fotos que ha compartido en su cuenta de Instagram, se puede ver a la prima de Isa Pantoja posando en el puente de Triana.

Pero sin duda, lo que más ha llamado la atención de estas instantáneas ha sido uno de los comentarios que Anabel Patoja ha recibido.

Anabel Pantoja recibe un mensaje de El negro

Anabel Pantoja no se esperaba el comentario que estaba a punto de leer. Todo apunta a que, a pesar de lo que ha pasado, la relación entre ambos es bastante buena, y prueba de ello es el último mensaje que Omar le ha escrito a su expareja.

El canario no parece tener superada su ruptura con la colaboradora de Telecinco e instantáneas como esta, tan solo le recuerdan los momentos felices que vivió junto a su todavía esposa.

| Telecinco

El surfista no ha querido dejar pasar la ocasión para comentar la última publicación de Anabel Pantoja. "Ese puente…" es lo único que ha escrito El negro. Estas escuetas palabras y esos enigmáticos puntos suspensivos han sembrado las dudas entre los seguidores de la influencer.

Estas dos palabras han provocado que los followers de la andaluza empiecen a publicar sus primeras teorías. Algunos apuntan que, bajo este puente, la pareja pudo vivir algún momento especial durante su romance. Esto explicaría la melancolía que ha mostrado el canario en este comentario.

Anabel Pantoja no se preocupa por la amistad de Omar y Alexia Rivas

Anabel Pantoja sabe que, por ahora, no quiere volver con el windsurfista; aunque también tiene claro que no quiere que su expareja comience una nueva relación sentimental.

Estas declaraciones ha surgido a raíz de la última escapada de Alexia Rivas a las Islas Canarias. Desde que Omar y la periodista coincidieron en la última edición de Supervivientes, ambos se han hecho grandes amigos.

| Europa Press

Y, aunque los dos han confirmado que solo son amigos, los rumores sobre una posible relación entre ellos no dejan de aparecer. A pesar de todo, Anabel Pantoja está muy tranquila y pone la mano en el fuego por el windsurfista.

La colaboradora de Telecinco ha asegurado que habla con él todos los días. "No hay nada entre ellos […] Se está intentando relacionar una cosa con otra y no tiene nada que ver porque son amigos y no hay nada", ha dicho la influencer.

Además ha añadido, tranquila, ante la insistencia de los colaboradores de Sálvame: "¿Tú crees que si yo viera peligro estaría así?". Jorge Javier Vázquez ha vaticinado: "Omar y tú volvéis antes de Semana Santa".

"Tu me dices que hay unas fotos de Omar besando a Alexia y yo ya estoy en Gran Canaria", ha asegurado Anabel.

A pesar de que confía ciegamente en su todavía marido, Anabel Pantoja ha reconocido que si en un futuro saliera alguna imagen Omar y Alexia besándose, no lo podría soportar. "No quiero que esté con ella".