Anabel Pantoja llora desconsolada por lo que ha hecho su padre Bernardo en el hospital

Anabel Pantoja está atravesando un momento realmente delicado porque su padre Bernardo Pantoja lleva ingresado mucho tiempo en el hospital.

El programa Socialité fue uno de los primeros medios de comunicación que sacó a la luz la noticia, una información que sigue generando revuelo.

La colaboradora está desesperada porque no quiere que su familia esté en boca de todos por un tema tan serio.

Anabel Pantoja siempre ha estado muy unida a su primo Kiko Rivera porque ella no tiene hermanos y se ha sentido sola durante su niñez. Considera que los hijos del DJ son sus sobrinos y pasa tiempo con ellos siempre que sus circunstancias laborales se lo permiten.

Hacía unos meses que no les veía porque ha tenido problemas con Kiko, pero la alarmante salud de su padre lo ha cambiado todo.

| Mediaset

Anabel está sufriendo porque Bernardo Pantoja necesita ayuda y su primo Kiko sabe que la situación es extremadamente delicada.

Por ese motivo ha dejado de lado las diferencias que le separaban de la tertuliana y se ha acercado a ella para intentar ayudar. El hermano de Isabel Pantoja, sin quererlo, le ha hecho un gran regalo a la polemista de Sálvame.

Anabel, siguiendo la información aportada por Telecinco, no para de llorar porque sabe que Bernardo padece un problema grave. La sevillana está más sensible de la cuenta, así que no sería de extrañar que se haya emocionado al reencontrarse con “sus sobrinos”.

Chabelita también se ha puesto en contacto con su prima para concertar una cita y pasar juntas unas horas.

| Europa Press

La colaboradora más famosa de Sálvame piensa que su vida está desordenada porque tiene que resolver varios conflictos importantes.

Por un lado acaba de separarse de su marido Omar Sánchez y solamente ha estado casada cuatro meses, pero eso no es todo. Su padre, que es hermano de Isabel Pantoja, tiene problemas de salud y deberá estar en el hospital mucho tiempo.

Anabel Pantoja ha desaparecido de Telecinco

Anabel adora a los hijos de sus primos Kiko e Isa, de hecho siempre ha sido prudente para poder estar cerca de ellos y disfrutar de su compañía.

Bernardo Pantoja ha conseguido que los niños se reencuentren con la colaboradora y que esta pueda tomarse un ligero respiro. Está sometida a mucha presión porque sabe lo peligroso que es situar a su padre en primera línea.

La tertuliana de Telecinco ha desaparecido de la cadena porque quiere centrarse en sus asuntos familiares y ser lo más discreta posible.

Conoce el negocio a la perfección y sabe que sus enemigos están deseando sacar a la luz los secretos de Bernardo. Recordemos que el hermano de Isabel ha tenido una vida bastante controvertida y que ha protagonizado polémicas muy serias.

Kiko Rivera y Chabelita no tienen ningún tipo de relación, pero ambos han coincidido en algo: quieren arropar a su prima. Por ese motivo se han trasladado hasta Sevilla, ciudad en la que se encuentra la tertuliana, para intentar ayudar.

Eso sí, los hijos de Isabel han viajado por separado y en ningún momento han estado juntos, ni siquiera por el bienestar familiar.

Anabel Pantoja sabe que el silencio favorece a Bernardo

Anabel ha recibido muchas críticas, pues algunos de sus compañeros le han acusado de no tratar a Bernardo Pantoja correctamente.

Pero ninguno de los ataques que ha recibido son justos, pues ella siempre ha estado pendiente de su progenitor. Ha hecho todo lo posible para que nadie hablase de él, pues sabe que su vida es bastante conflictiva.

El tío de Kiko Rivera y Chabelita habló con Kiko Hernández hace unos años para concederle una entrevista.

Su intención era sacar a la luz todos los misterios de su familia, pero finalmente no lo hizo. Supuestamente alguien le dio dinero para que estuviera callado.