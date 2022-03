La otra enfermedad que da de lleno a la hija de Cayetano Rivera y que él desconocía

Cayetano Rivera, que ha sufrido un revés económico inesperado, conocía hace unos días el testimonio desgarrador de su hija, Lucía Rivera.

La joven modelo utilizó el medio en el que escribe para salir en defensa de la protección de la salud mental. Y es que en el mismo reconocía que ella lleva años sufriendo una enfermedad: la ansiedad.

Pero hoy el torero ha sabido algo más. Ha conocido que su hija tiene muy cerca a alguien que ha desvelado también que no se encuentra bien. Se trata de su madre, Blanca Romero.

Cayetano Rivera descubre la situación de su ex

Cayetano y la que fuera su exmujer están muy orgullosos de Lucía y así lo han demostrado en numerosas ocasiones. Y ahora se sienten igual después de haber visto que la joven se sinceraba públicamente sobre su problema de salud. Tal sinceridad demostró que afirmó: “Al vivir con ansiedad os diría que llegué a aceptarla de tal manera que se hizo mi compañera, ni siquiera la reconocía”.

“Y seguí con mi vida sin hacerle caso, entre viajes, shootings, casting, Instagram, fiestas, amores, desamores. Un día me desperté y me encontraba apática, al día siguiente tenía miedos que no reconocía y me costaba muchísimo socializar. Mi cerebro me estaba diciendo: «¡Basta, dame un respiro!»”.

Romero ha dejado de manifiesto ahora lo feliz que se siente por el gesto de la joven. Lo ha hecho en el estreno del documental de Ona Carbonell, Empezar de nuevo, donde no ha dudado en responder a la prensa.

Exactamente sobre la defensa de su hija de la salud mental ha explicado: “Sí, es muy importante. Más aún en estos momentos donde hay tantos adolescentes que tienen problemas”.

De igual modo, ha añadido: “Yo creo que padecemos ansiedad todos. De una manera o de otra, al final, padecemos ansiedad”.

“Es natural que estemos tristes, tampoco tenemos que combatir esto o verlo como algo negativo. Forma parte de nuestras emociones y son sanas también”.

Incluso ha ido un paso más allá, pues la cantante y actriz ha reconocido que comparte con su hija dicha enfermedad. Sus palabras exactas, como recoge Diez Minutos, han sido estas: “Claro que yo también la he sufrido y siendo madre soltera te quieres morir siete veces al día cuando son pequeños”.

Precisamente sobre ser madre soltera ha añadido: “Es mucho más difícil, me he llegado a sentir como una deportista de élite. En el confinamiento no ha habido abuelos y en mi caso que no hay papá...”.

La ex de Cayetano Rivera presume de su hija, Lucía Rivera

Ante la prensa, Blanca no ha dudado en ensalzar el artículo de Lucía y ha dejado de manifiesto la pasión que esta siente desde pequeña por la escritura. Ha afirmado: “La tiene desde muy chiquitita, al llegar a estar hasta en 11 colegios, por viajar tanto, se aburría porque no cogía el hilo. Entonces, se dedicaba a escribir, ya redactaba muy bien”.

Para la ex de Cayetano su primogénita y su otro hijo, Martín, son su pilar fundamental en la vida. Y así lo ha dejado de manifiesto recientemente en redes sociales. Aprovechando el día de San Valentín, compartió en Instagram varias imágenes de ellos y con ellos.

Dichas instantáneas las acompañó del siguiente texto: “Feliz día del amor a todos y, en especial, a Martín y a Lucía, os quiero con todo mi corazón. No me puedo sentir más orgullosa de ser vuestra madre, ni sentirme más querida. Amor del bueno”.