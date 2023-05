Anabel Pantoja desvela qué piensa realmente de su primo Manuel Cortés

Anabel Pantoja la ha vuelto a liar en redes sociales. Y es que la influencer ha dejado a sus seguidores de Instagram sin palabras con el último gesto que ha tenido con Manuel Cortés.

Hace unas horas, la influencer ha acudido a las historias de esta red social para pronunciarse sobre el estado de salud del cantante. "Sabéis perfectamente que he estado un poquito al margen de Supervivientes, pero me he ido enterando. Entonces, lo principal, que mi primo de salud ya está mejorcito y que mi prima Alma es líder".

Ha sido entonces cuando Anabel Pantoja ha querido hacerle una importante petición a sus más de 1.700.000 de seguidores: salvar a Asraf de la expulsión de este jueves.

"Lo único que quiero pedir es que, estando ellos dos a salvo también, ahora salvemos a Asraf. Porque, estando ellos tres a salvo y llegando lo más lejos posible, yo estoy contenta".

Un alegato a favor del modelo que, como era de esperar, ha generado un gran revuelo en redes sociales. Por eso, a Anabel Pantoja no le ha quedado otra opción que salir públicamente para aclarar qué es lo que verdaderamente piensa de su primo.

Anabel Pantoja, obligada a aclarar lo sucedido

Horas después de estas palabras, Anabel Pantoja ha regresado a las historias de su Instagram para responder a todos los comentarios que estaba recibiendo.

Por lo visto, muchos usuarios de esta red social no han tardado en afearle el gesto que tuvo con su primo en su semana más complicada dentro de Supervivientes 2023.

Durante la última emisión de Conexión Honduras, el primo de Anabel Pantoja no ha recibido buenas noticias. Y es que, a pesar de no estar nominado, Manuel se ha visto obligado a abandonar la competición por prescripción médica.

Sin embargo, hace tan solo una semana, la situación del artista dentro del reality era completamente distinta. Y es que, el superviviente estuvo aislado del resto del grupo durante días para someterse a varias pruebas.

Además, y por si esto fuera poco, tuvo que afrontar su última nominación desde la cama de un hospital. Toda esta situación y la férrea defensa de Anabel Pantoja a Asraf Beno ha provocado un gran revuelo en redes.

Muchos no han tardado en criticarla por haber mostrado su apoyo al modelo, mientras que, hace una semana, su primo estaba en la misma situación y no se pronunció al respecto.

Toda esta polémica ha provocado que Anabel Pantoja haya decidido explicar públicamente la razón por la que no se posicionó al lado del hijo de Raquel Bollo en ese delicado momento. Y todo apunta a que ha sido culpa de un desafortunado despiste:

"Fue una cagada mía, la semana pasada tuve mucho trabajo. Estuvo mi primo Manuel malo y pensaba que estaba aislado, pero no nominado. Raquel me pasó el cartel y no lo subí y no apoyé esa historia".

A continuación, Anabel Pantoja ha aclarado que, "independientemente de que he apoyado a Asraf para que se quede esta semana", siempre va a estar con sus primos al "cien por cien".

Además, la influencer no ha querido esconder que, este año, está un poco "al margen" de todo lo que está sucediendo en el concurso, aunque lo sigue siempre que puede. "Desde aquí, mis disculpas", ha apuntado a continuación.

"Aunque parece que intento quedar bien, no es así. Lo hago de corazón porque los quiero y me apoyaron. No hay que estar en guerra con nadie, los apoyo a muerte".

No hay duda de que este año está siendo algo difícil para Anabel Pantoja, ya que tres miembros de su familia están luchando por alzarse con la victoria.