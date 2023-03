Ana Rosa Quintana rompe el silencio y confiesa que está preocupada

Ana Rosa Quintana decidía romper su silencio durante la pasada mañana en su programa para mostrar la preocupación que tiene sobre un concursante de Supervivientes. La presentadora es una gran seguidora del reality, y no dudó en comentar el potente casting de esta nueva edición.

Sin embargo, hay un detalle muy particular de uno de los concursantes que no ha pasado por alto ante los ojos de Ana Rosa Quintana. Se trata de Jonan Wiergo, el influencer es vegano y esto puede limitar, aún más, su alimentación en la isla. Esto es algo que ha preocupado, y mucho, a Ana Rosa Quintana.

La presentadora rompía su silencio y se pronunciaba al respecto con el resto de sus colaboradores.

Ana Rosa Quintana, preocupada por Jonan Wiergo

La nueva edición de Supervivientes 2023 ya ha dado el pistoletazo de salida y su casting no puede despertar más interés. Es cierto que se trata de una de las ediciones con unos concursantes un tanto desconocidos para la mayoría del público. Pero por todos es sabido que luego, estos concursantes son los que más pueden sorprendernos.

| Mediaset

Durante el pasado programa de AR, los tertulianos hablaron sobre algunos de los nombres de esta edición. Ana Rosa Quintana no dudó en resaltar algo muy peculiar de uno de ellos. Jonan Wiergo es un famoso influencer, íntimo amigo de Dulceida, que es vegano.

Esto sorprendió mucho a Ana Rosa Quintana, llegando incluso a mostrarse preocupada por su concurso. Recordemos que la alimentación en el reality se basa sobre todo en arroz, cangrejos y pescado. Con la condición de vegano, el influencer solo podría recurrir al arroz para poder subsistir.

Ana Rosa Quintana, al más puro estilo de madre preocupada, mostró su intranquilidad ante el joven: "A mí, me preocupa el vegano", señalaba la periodista. Pero eso no quedó ahí, la presentadora continuó debatiendo con sus compañeros sobre los alimentos que no podrá consumir:

"Podrá comer el arroz, pero no podrá tomar los cangrejillos. Es de lo que viven, la única proteína que tienen", señalaba. Este tema ya suscitó mucha polémica cuando se conoció que el joven era vegano. Jonan habló sobre ello, revelando que no era algo que le preocupara especialmente:

"Me hace gracia porque la típica pregunta que se le hace un vegano o vegetariano es: '¿Y si estuvieras en una isla desierta?'. Pues bueno, ya tenéis el experimento", señaló.

Ana Rosa Quintana opina sobre Raquel Mosquera

Pero Ana Rosa Quintana también hablaba sobre la peluquera más famosa de la televisión. La viuda de Pedro Carrasco dio mucho juego en su participación en la edición de 2018. Pero si hay algo que todavía recordamos todos es el gran problema de estreñimiento que sufrió la colaboradora de televisión.

Joaquín Prat lo recordaba: "Raquel estuvo cerca de 3 semanas sin hacer de vientre".

| TELECINCO

Ana Rosa Quintana apuntaba "eso no puede ser, acabas en el hospital. Bueno, como tienen los cocos... el agüita del coco, te vas por las patas". Lo cierto es que la nueva edición de Supervivientes va a dar mucho de qué hablar y no va a dejar indiferente a nadie.

Eso sí, la gala de estreno de ayer parece que no cautivó demasiado a la audiencia. Supervivientes 2023 se estrenó con una de las galas menos vistas en la historia del reality. Aunque es cierto que esto solo acaba de empezar y aún queda mucho recorrido por delante.