Vicente Vallés: el día que su ex confesó que le rompió la vida

Vicente Vallés es un presentador feliz al lado de su mujer, Ángeles Blanco, y el hijo que tienen en común, Daniel. Antes de tener una vida con la presentadora de Informativos Telecinco, Vallés estuvo casado con Lucía Méndez, una de las periodistas más rigurosas de nuestro país. Lucía ofreció una entrevista en El Mundo en el que ponía de manifiesto todo lo que sufrió después de que su matrimonio terminase.

Un matrimonio que dio sus frutos y no fueron otros que dos hijos en común con Vicente Vallés. El caso es que en dicha charla con este periódico de tirada nacional, la periodista zamorana habló de sus orígenes y de su familia. Pero, sobre todo, expuso el destrozo anímico que le produjo separarse del que fuera su esposo.

Eso sí, la mayor de las desgracias no fue esa, sino la tragedia personal sufrida con la muerte de su madre, que perdía la vida con apenas 65 años.

Vicente Vallés sabe de sobra que le hizo mucho daño a su ex

La segunda mayor desgracia que ha pasado en toda su existencia fue el divorcio de Vicente Vallés, lo que provocó una destrucción total en su familia. "Fue un acontecimiento muy traumático", afirmaba Lucía Méndez.

Vicente Vallés es feliz junto a su actual mujer, pero no olvida qué ocurrió en el pasado con su ex | GTRES

Y es que ella se refería claramente al divorcio, porque "tenía un concepto de la familia algo místico, como una unidad de destino en lo profesional y lo personal". Que su familia se rompiese le afectó muchísimo y quizás lo ha pagado con el paso del tiempo. "Me costó mucho sufrimiento", lamentaba.

De hecho, "yo no sería lo que soy sin haber sufrido, ni podría escribir lo que escribo. Es el sufrimiento de lo que aprendes", exponía en dicha entrevista.

Un divorcio traumático para la exmujer de Vicente Vallés

Asimismo, Lucía puso el foco en que tuvo que plantearse seriamente acudir a terapia, y así lo hizo durante muchos años. Además de sus dos hijos, que fueron un pilar clave para la buena de Lucía Méndez tras esa separación, acudir a profesionales le sirvió de mucho y así lo cuenta con satisfacción.

"Me fui, no podía saltar y tienes que pedir ayuda. Y no es fácil, porque no está socialmente aceptado, porque todos saben que si te duele la cabeza puedes acabar yendo al neurólogo. Pero si tienes que acudir al psiquiatra...", contaba de forma desgarradora la periodista.

Lucía Méndez se abre en canal para contar cómo se destruyó su familia

Sus dos hijos no le dejaron sola durante sus largos años de terapia. "Es necesario hacer partícipe a tu familia de lo que te pasa. Hay que compartir lo bueno y lo malo. Es muy importante buscar la salud mental, el equilibrio emocional, porque el malestar emocional es lo peor", afirmaba con franqueza.

"Me gusta mucho cuando la gente escribe sobre su depresión. Sobre sus tratamientos, cuando reconoce que en un momento dado de su vida se derrumbó y cayó y que si consigues salir te haces más fuerte, pero que cuesta mucho salir, porque hay que saber", relataba.

Lo cierto es que Vicente no es ajeno al sufrimiento de su exmujer. Pero no se le ha visto referirse a ella desde que empezase una nueva vida con la periodista Ángeles Blanco. Eso sí, por los dos hijos que tienen en común, Vicente y Lucía, siempre han querido tener una cordial relación y así ha sido.