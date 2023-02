Ana Rosa Quintana comparte una noticia que preocupa a sus espectadores

Ana Rosa Quintana ha sido protagonista después de que confesase en la mesa de actualidad de El Programa de Ana Rosa algo preocupante. Y es que en el espacio que presenta cada día, esta afirmó que estuvo a punto de ser víctima de un timo de ciberdelincuencia.

En la mesa de actualidad, Ana Rosa y el resto de contertulios comentaban la detención de un entramado de ciberdelincuentes, liderados por un menor, que lograron estafar 350.000 euros. Además, robaron los datos de más de 100.000 clientes de banca online.

Una noticia que ha dejado sin habla a Ana Rosa y que han explicado con todo lujo de detalles en el programa matinal de Telecinco.

Con un SMS, contactan con los clientes de varias entidades bancarias, asegurando que se les había hecho un cargo sin autorización. Y para cancelarlo debían de ofrecerle sus claves. Algo que era totalmente falso.

Ana Rosa Quintana confiesa que ha estado a punto de perder un pastizal

El Programa de Ana Rosa contó con una experta de la Policía en ciberseguridad, que detalló con el mayor detalle cómo procedía esta banda organizada.

| Mediaset

Ana Rosa, en un momento dado, expuso que es muy sencillo caer en este tipo de estafas y confesó de buenas a primeras que ella estuvo cerca de sufrir lo mismo.

"Yo recibí uno de esos mensajes y pensé 'Uf... esto me suena rarísimo'. Llamé al banco a una persona que conozco y me dijo nunca, nunca des claves por teléfono, es una estafa", contó en pleno directo.

"La trampa es que crees que te han hecho un cargo indebido, ¿cómo que me han cargado 1.000 euros si yo no he hecho ninguna compra? Te asustas y ahí es cuando caes", exponía.

Ana Rosa Quintana hace una confesión impactante a toda la audiencia

Lo cierto es que Ana Rosa no es el único miembro del programa de Telecinco que ha tenido que lidiar con estos problemas.

Joaquín Prat admitió hace un tiempo que fue víctima de un caso similar. Nos referimos a un caso a través de un paquete que le llegó por correo postal.

| Mediaset

Además, una de las colaboradoras más veteranas del programa, como es Cruz Morcillo, también le confesó a Ana Rosa Quintana que ella había recibido ese mismo mensaje. Y si no cayó en la trampa fue porque llamó a su banco para confirmar que era una falsedad.

Por ello, Ana Rosa ha sido contundente a la hora de dirigirse a la audiencia para que tenga cuidado con este tipo de estafas. Y les ha dejado claro que en el caso de que les regalen algo sin motivo, no hagan caso de ello.

"Desconfíen, porque nadie regala nada", ha dejado claro la presentadora

"Cuando digan que les van a regalar algo, desconfíen. Nadie regala nada", ha dicho Ana Rosa, que se ha ausentado antes de lo debido de su trabajo, ya que tenía que hacer unas gestiones personales.

| Pixabay

Algo que no le ha permitido estar junto a Joaquín Prat en el 'Club social', una de las secciones que más audiencia tiene en El Programa de Ana Rosa.

Sin duda, el espacio presentado por la veterana periodista madrileña hizo ayer la labor de servicio público y sirvió, con seguridad, a muchos espectadores demasiado confiados.

Por desgracia, este tipo de bandas están proliferando en los últimos años. Aunque gracias a la Policía muchas de estas se están desarticulando, junto a la colaboración ciudadana, clave en este tipo de operaciones.