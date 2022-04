Laura Pausini destapa la traición de su novio y asume su fracaso amoroso

Si hay algo que destaca de Laura Pausini del resto de artistas, es que la cantante cautivó a los españoles desde sus comienzos en la música. Desde joven y con canciones como Se fue, Laura supo entrar de lleno en los oídos de España.

Ahora, más de dos décadas después, la cantante sigue cosechando éxito, y no solo con su voz. Además de presentar Caja, su nuevo single, se ha sabido que será la encargada de presentar el festival de Eurovisión que se celebrará en mayo en Turín.

Como es lógico, la cantante se ha mostrado contenta por estar en este acontecimiento. Aunque los sentimientos de felicidad se le han entremezclado con los nervios, y todo por el próximo estreno de su película: Laura Pausini. Un placer conocerte.

| Europa Press

En este filme, Laura Pausini se desnuda al cien por cien. Se da a conocer tal y como es, y eso le ha hecho sentirse libre. Por eso, la cantante no se ha callado en sus entrevistas y ha hablado de cómo es ella cuando se apagan los focos.

Laura Pausini cuenta lo peor

La cantante asegura que este año está siendo emocionante. Pero el hecho de estar lleno de responsabilidades hace que no disfrute al cien por cien de todo.

“2021 fue un gran año, pero quizás no lo disfruté. Muchos de mis amigos no lo pasaban bien por la pandemia y yo me preguntaba: «¿Por qué esas cosas buenas me pasan a mí?»”, explicaba.

“Soy un poco complicada, a veces no disfruto de lo que tengo porque me creo yo los problemas”, decía Laura Pausini para la revista Lecturas. La artista ha confesado sus problemas para lidiar con la fama, unos que le han traído más de un conflicto a lo largo de su vida.

“Muchas veces me siento culpable por ser tan afortunada. Pero he trabajado sobre eso y con los años he aprendido a valorar más el éxito”, explica. Y asegura: “Tengo 47 años y pienso que no estoy ni en la mitad de mi vida, espero descubrir muchísimas cosas más”.

Destapa la traición de su novio

Y entre tanta confesión, Laura Pausini ha narrado los problemas con los que tuvo que lidiar al tener fama y amor. La cantante desvelaba así la traición del que entonces era su novio.

| Europa Press

“Cuando era joven, si, por ejemplo, ganaba un premio y al día siguiente mi novio me traicionaba, mi pensamiento solo era para la traición. No me interesaba nada el premio”.

La cantante llegaba a justificar sus traiciones amorosas por culpa de la fama, un pensamiento erróneo que con el tiempo ha aprendido a gestionar. “Siempre decía: «Es normal que tenga fracasos en mi vida privada, porque en mi trabajo soy afortunada». Pero eso no es justo ni sano”, concluye.

Laura Pausini, acusada de plagio

A pesar del buen momento por el que atraviesa la cantante, lo cierto es que a Laura Pausini le han crecido los haters. Y no solo hablamos de personas desconocidas, también de famosos.

Hace tan solo unas horas, la italiana se convertía en protagonista después de que Leticia Sabater le acusara de plagio. Y todo porque La Soledad, una de las canciones más famosas de Laura Pausini, fue lanzada en el año 1993 en italiano.

Ese mismo año ofrecieron a Leticia Sabater grabar una versión en español, que más tarde grabó Laura para su lanzamiento como artista en España.

| Europa Press

28 años después, Leticia Sabater ha cargado así contra Pausini. “A ver, señorita Laura Pausini, es una canción que nos dieron a las dos a la vez”, comenzaba.

“A ti te la dieron en italiano y a mí en español. La grabamos en el mismo año y salió a la vez. A mí me duele un poquito que nunca se haya reconocido que esa canción es mía también”, concluía.