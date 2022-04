Ana Rosa Quintana, muda tras confirmarlo un médico

Ana Rosa Quintana no dio crédito cuando ha visto un impactante hilo de Twitter sobre los problemas que está sufriendo una compañera de programa.

En este caso, Ana Rosa Quintana, que sigue tratándose contra el cáncer de mama, se ha visto sorprendida con las reflexiones que ha expuesto Sol Macaluso. Hablamos de la reportera de moda que supo transmitir a la audiencia la cara más humana dentro del horror de la guerra.

Sol fue enviada por su agencia para cubrir la invasión de Rusia en Ucrania y sus crónicas de guerra tocaron el corazón de los espectadores de Mediaset.

Fue la periodista revelación de este conflicto bélico, y ahora ha sido la propia Sol la que ha contado cómo le ha pasado factura esa dura experiencia.

Ana Rosa Quintana, impactada tras conocer el estado de la joven periodista

La reportera ha tenido a bien compartir con sus más de 62 000 seguidores el proceso que está viviendo desde que volviese a España hace poco más de dos semanas.

"Hoy tuve psicóloga y me confirmó que tengo estrés postraumático. 67 días de cobertura pasaron factura, mi cerebro sigue en estado de alerta. Y esta primera semana en Madrid, he conseguido dormir poco y nada", empieza su hilo de Twitter.

"No me alarma ni me asusta. Pero me hace reflexionar cómo nuestro cuerpo se pone en estado de alerta y rinde al máximo en situaciones de estrés. Hice lo que tenía que hacer mientras mi cuerpo me lo permitió, y estoy muy agradecida con ello", ha dicho hace unas horas.

Lo que tiene claro la joven es que, tarde o temprano, todo volverá a los cauces de la normalidad. "Poco a poco mi cerebro irá entendiendo que ya puede relajarse. Que no hay bombas ni sirenas antiaéreas que nos puedan despertar. Cada uno tiene sus propios 'frentes de batalla' y su propia guerra que se pone en juego al vivir el miedo en carne propia".

Además, Ana Rosa Quintana ha visto a la joven poner en valor una charla con un experto "superinteresante sobre cómo, en mi caso, ha funcionado mi cuerpo y mi cerebro para poder seguir adelante con el trabajo".

Sol Macaluso pone el foco en la salud mental

El caso es que Sol Macaluso ha incidido en la importancia que tiene el tema de la salud mental. "Es clave hablar de salud mental, siempre lo dije y siempre lo diré. Es muy importante aprender a escucharnos, nadie nos conoce como nosotros mismos. Y si en el camino damos con profesionales que nos acompañan y guían aún mucho mejor", ha confesado.

Además, la joven recuerda en Twitter otro momento que le ha venido a la mente a colación de su actual estado. "También este momento me retrotrae a otra situación crítica en mi vida: en el 2014, luego de que mi padre superara milagrosamente un coma de 4 meses, me llegó el estrés cuando mi cuerpo y mente pudieron relajarse. Estuve ingresada en el hospital una semana", ha escrito.

"Qué increíbles son la mente y el cuerpo humano, ¿eh?, siempre a nuestra disposición cuando los necesitamos al máximo. En el 2013 pude estar cuando mi padre y mi familia me necesitaban. En este 2022 pude estar cuando la información lo requería, seguiremos con fuerza y salud siempre", prosigue su 'speech'.

Por último, Sol se despide con un lema que quiere mostrar a todos sus seguidores. "Aprendan a cuidarse, escúchense y hagan terapia si sienten que les vendría bien ver su vida desde un dron (como digo yo). Y si pueden también mediten y, para eso, les dejo un reto de meditación que escribí el año pasado", concluía su hilo tuitero.