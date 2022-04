Boris Izaguirre confirma los peores presagios sobre su operación

Boris Izaguirre está pasando por uno de sus mejores momentos. El venezolano ha conseguido convertirse en uno de los presentadores más importantes de la televisión de nuestro país.

Y es que, para él, no existen fronteras. Durante toda su carrera profesional en España se ha atrevido a hacer de todo: desde concursar en un reality hasta colaborar en varios programas de televisión y radio.

Pero sin duda, su trabajo más reconocido ha sido conduciendo el famoso formato de TVE, Lazos de sangre. A pesar de que profesionalmente no se puede quejar, no puede decir lo mismo de su vida personal.

Este domingo, Boris Izaguirre preocupó a todos sus seguidores al compartir en sus redes sociales unas imágenes desde la cama de un hospital.

Boris Izaguirre deja sin palabras a sus seguidores

Boris lleva años padeciendo en silencio un problema que ha puesto en riesgo su salud. El escritor ha hecho saltar todas las alarmas con las nuevas imágenes que ha publicado en sus redes sociales.

Este 10 de abril, el periodista informó a través de su cuenta de Instagram que iba a permanecer unos días hospitalizado para someterse a una operación que terminará, de una vez por todas, con sus problemas cardiovasculares.

"Amigos queridos, pasaré unos días en observación médica antes de que me practiquen una intervención quirúrgica que me aleje definitivamente de cualquier riesgo cardiovascular", ha escrito junto a una foto suya leyendo el periódico.

Boris Izaguirre ha querido tranquilizar a todos sus seguidores y ha asegurado que se siente muy animado y con fuerzas. "Esperando a que la ciencia haga su trabajo".

Boris Izaguirre recibe el apoyo de sus seguidores

Boris Izaguirre es uno de los presentadores y escritores más famosos de nuestro país, por eso no es de extrañar que esta publicación se haya llenado rápidamente de mensajes de apoyo.

Muchos rostros conocidos como Judit Mascó, Anne Igartiburu o Màxim Huertas (entre otros) han decidido mandarle un mensaje a su gran amigo y compañero.

Pero, sin duda, el comentario que más ha llamado la atención ha sido el de Ana Obregón. La bióloga es una de las mejores amigas del presentador y, a pesar del duro duelo por el que está pasando, no ha querido dejar pasar la ocasión para escribirle unas bonitas palabras.

"¡Mi amor! Como todo va a ir bien, en cuanto salgas nos vamos a ensayar los bailes de Telepasión del año que viene. You know I love you", le ha deseado la socialité.

Aunque no solo ha recibido el apoyo de sus amigos y seres queridos. Muchos de sus seguidores también ha querido animar al presentador con su problema de salud.

"Mucho ánimo y fuerza. Seguro que estás en buenas manos, así que confía y a tirar para adelante", le ha escrito uno de sus followers. "Querido y admirado Boris, espero que todo salga estupendamente bien. Ayer te eché de menos en Por fin en lunes. Mis mejores deseos, fascinada con tu persona", le deseó otra de sus fans.

Boris Izaguirre cuenta sus problemas de salud

Esta no es la primera vez que Boris Izaguirre habla de su enfermedad públicamente. Durante una entrevista en La Sexta Noche, confesó que la mala alimentación había sido la culpable de todos sus problemas de salud.

"Tuve este problema de azúcar brutal [...] Casi me iba quedando sin pierna. Perdí mucho peso, pero me ha hecho muy bien porque volví a la natación. Es lo más importante. Hay que practicar un deporte", aseguró en aquel momento.

Ahora, y casi un año después de este momento, Boris sigue muy concienciado con su nuevo estilo de vida, y lo único que espera es que sus problemas terminen con esta operación.