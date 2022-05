Ana Rosa Quintana frena la euforia y revela su estado real

Ana Rosa Quintana sigue su constante camino en aras de superar lo antes posible un cáncer que le ha cambiado la vida por completo.

Desde que en noviembre de 2021, la presentadora diese la voz de alarma confesando que debía abandonar su trabajo por un cáncer, todos los que la quieren han estado arropándola cada día.

Uno de sus compañeros más fieles ha estado en todo momento con ella en este duro trance. Y así quedó claro hace unas horas en Planeta Calleja. En el programa de aventuras con Jesús Calleja, el leonés invitó a Joaquín Prat, muy amigo de la periodista desde hace años.

| Mediaset

"A Ana la veo como a una hermana mayor. Ella es la madrina de mi hijo", confesó el conductor de Cuatro al día. Este desvelaba la forma en que su jefa se interesó por el perfil televisivo de Prat para formar parte del exitoso espacio matinal.

Ana Rosa Quintana habla por primera vez en mucho tiempo

"Se quedó una vacante libre y me quería a mí", admitió el famoso presentador del 'Club social'. Lo cierto, es que, a pesar de la jugosa propuesta de la que años más tarde sería su gran amiga, esta no fue fácil de aceptar. El motivo no era otro que Prat había conseguido cierta estabilidad en la radio.

La anécdota del presentador fue inesperada por Calleja, ya que le confesó que tomó la decisión lanzando una moneda al aire. Ante esa revelación, Jesús retó a Prat a ponerse en contacto con la presentadora, y así lo hizo. "Va a llamar a Ana Rosa", exclamó el conductor de Planeta Calleja.

Ana Rosa rebaja la euforia y desvela su verdadero estado

Ana Rosa Quintana tuvo a bien coger el teléfono y el leonés le preguntó qué tal estaba. "Yo estoy bien, estoy fenomenal. Me has pillado terminando mi clase de gimnasia", afirmó con positividad Quintana.

| Instagram - Telecinco

Ante esta respuesta, Jesús Calleja le hizo una llamativa broma a la presentadora. "Ana Rosa, tienes más cuento que Calleja, vete a currar ya, que estás perfecta", dijo entre risas. "Pues con lo que está pasando, ganas me dan todos los días, lo que pasa es que cada día tengo un tramito que pasar por delante", aseguró.

"¿Te ha cambiado algo la vida, o te la va a cambiar?", le cuestionó Calleja a Ana Rosa Quintana. "No, no creo que yo vaya a cambiar mucho. Hombre, a lo mejor me hago mejor persona. Eso lo decimos todos los años todos, pero luego entras en la rueda… No lo sé", le espetó la comunicadora.

La inesperada petición de Ana Rosa Quintana a Paolo Vasile

Mientras, el aventurero leonés no desaprovechó la ocasión para hacer otra pregunta a la veterana presentadora de Telecinco.

"Oye, Ana Rosa, ¿te caigo bien?", le preguntó. "Me caes fenomenal. Tú me dices que me vaya contigo, pero eso díselo a Vasile, que me vaya una semana. Aunque ahora me he ido seis meses y no pasa nada", le respondió la presentadora.

| Europa Press

Así, la amiga de Prat admitió que recibió más de una propuesta por parte de Jesús Calleja para acudir como invitada a su espacio de reflexiones en plena naturaleza.

Tras despedir la llamada con Ana Rosa, Joaquín Prat puso de manifiesto de nuevo la gran relación que tiene con ella. "12 años currando con ella y ni un grito. Te lo juro por las cenizas de mi padre. Una vez me ha puesto en mi sitio y me lo merecía", confesó Prat en el programa de ayer.