Jesús Mariñas sabía el secreto del hijo de María Patiño

La muerte de Jesús Mariñas ha dejado una cascada de elogios a su persona y a su labor como informador de la crónica social. Mariñas era un tipo querido y temido a partes iguales, pues sabía muchas cosas de mucha gente y eso provocaba sentimientos contradictorios.

Pese a que la gran mayoría de colegas de Jesús destaca su calidad humana y su bondad, hay quien no elude su punto de maldad. Mariñas era tremendamente bueno en su aspecto humano, pero afilado y sin concesión a la hora de escribir sobre las personas, fueran amigos o no.

Eso ha provocado que haya tenido grandes amigos, pero también muchos enemigos o personas que no terminaban de fiarse de él.

Ahora, que tras su fallecimento todos quieren hacerle un recordatorio póstumo, salen también algunos trapos sucios del gallego. Precisamente una paisana suya, María Patiño ha destapado un secreto que ha guardado hasta ahora y que describe la tensa relación que mantenía con Mariñas.

María Patiño destapa el secreto que el unía a Jesús Mariñas

María Patiño y Jesús Mariñas han vivido muchos momentos profesionales juntos. Los dos son ya veteranos periodista de la crónica rosa y han coincidido en muchos programas televisivos como ¿Dónde estás corazón? o Vaya Par de tres.

Nunca fueron íntimos, pero siempre les unió una buena relación y su carácter incisivo. "A Mariñas le conocí mi primer día de trabajo, en Marbella. Teníamos una relación de idas y venidas. Pero siempre se te pasaba y era algo que olvidabas. Un día, Mila Ximénez, hace tres o cuatro años, me dijo que lo veía mucho últimamente y me dijo que lo vio muy solo".

Así empezaba María su relato sobre el marido de Elio Valderrama en Sálvame. Llamaba la atención que era de las pocas que no había colgado nada en sus redes sociales. "Es que luego me siento muy mal conmigo misma y prefiero decirlo públicamente".

"Celebré mi cumpleaños e invité a Jesús Mariñas y vino. Estábamos allí un grupo de amigos, él venía con Elio y con su cámara y me senté a hablar con él, como una amiga", explicaba María.

"Sabéis que yo tengo a alguien de mi familia muy protegido y hablamos con naturalidad de todo, nada grave". María sabía que las fotos de la fiesta iban a publicarse en Diez Minutos acompañadas de la crónica de Mariñas.

"Cuando leo el texto, no decía nada grave, pero ver reflejada mi intimidad allí... lo llamé, me volví loca, llamé al director de la revista...", contaba dolida. Maríñas le respondió que no era para tanto, pero para Patiño fue una traición en toda regla y a partir de ahí, lo bloqueó.

"Nunca más nos volvimos a encontrar, ni vernos", comentaba algo apenada Patiño. "Igual que te digo esto, yo admiraba de él que trataba a todo el mundo por igual".

María y Jesús presentaron un programa juntos

María Patiño y Jesús Mariñas copresentaron un programa juntos antes de este episodio. Fue en Antena 3, se llamaba "Vaya par de tres" y lo dirigía Gema López. Entre aquel trío de caracteres tan fuertes saltaron chispas en más de una ocasión.

Gema López asegura que "fue un verano complicado, la confianza que yo tenía con María no la tenía con él, pero le respetaba muchísimo. Creo que él pensó que yo protegía más a María y estos celos mal entendidos de Jesús provocaron momentos complicados".

Gema se distanció de él durante una temporada tras esta problemática etapa laboral. Después, como siempre solía pasar con Mariñas, la relación se retomaba y las aguas volvían a su cauce.

En el caso de María Patiño, aficionada como es a bloquear a sus contactos en el teléfono móvil, nunca desbloqueó al periodista.