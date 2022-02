Ana Obregón descubre qué hizo su hijo Aless antes de morir y toma una decisión difícil

Ana Obregón, actriz y presentadora, se ha convertido en uno de los rostros más queridos de la pequeña pantalla. El programa Viva la Vida ha repasado la entrevista que le concedió a Bertín Osborne y el público se ha quedado sin aliento. La periodista Pilar Vidal, colaboradora del citado espacio televisivo, ha dado una información sorprendente sobre Aless Lequio.

Ana Obregón está atravesando un momento realmente delicado, pero se ha propuesto levantar cabeza por una sola razón. Sabe que Aless no hubiera tolerado una derrota, así que está saliendo adelante para honrar su memoria y para cumplir determinados retos. La actriz quiere continuar con el legado de su hijo y no parará hasta que su gran sueño se haga realidad.

| La Noticia Digital

Ana es consciente de que Aless era “un ser de luz”, pero todavía se emociona al descubrir ciertos detalles que demuestran su bondad. La colaboradora Pilar Vidal asegura que el joven estaba al mando de la comunicación de un restaurante japonés muy conocido. Esta empresa organizó un evento y anunció su presencia, pero en el último momento él no pudo asistir.

Aless Lequio jamás se aprovechó de la fama de sus apellidos y enseguida se incorporó al mercado laboral para ganar dinero sin ayuda de nadie. Tenía un talento indiscutible para el mundo de la comunicación, así que un restaurante le contrató para ejercer de representante. Estuvo trabajando hasta el final, pues tenía muchas inquietudes y no quería quedarse de brazos cruzados.

| Mediaset

Aless organizó un evento cuyo reclamo era su reaparición, pues llevaba mucho tiempo sin posar delante de los medios. Pero en el último momento se dio cuenta de que no tenía energía suficiente y no pudo asistir, así que tomó una decisión. Llamó uno por uno a los periodistas que había convocado para disculparse y para explicar el contratiempo que había sufrido.

Ana Obregón ya sabe qué hará con el dinero

Ana, al igual que los espectadores de Viva la Vida, se ha emocionado al escuchar las bonitas palabras que le han dedicado a Aless. Todo el mundo coincide en que era una persona luchadora y amable que siempre tenía una sonrisa preparada para quien lo necesitaba. Estuvo ayudando hasta el final a gente que enferma de cáncer, a pesar de que él estaba atravesando por un momento terrible.

Obregón ha decidido que invertirá el dinero que ha ganado en la entrevista que concedió en Mi casa es la tuya en un proyecto importante. Quiere montar una organización para ayudar a personas que estén sufriendo la enfermedad que ha acabado con su felicidad. Se llamará Fundación Aless Lequio y todo hace pensar que será un éxito rotundo.

La actriz ha demostrado ser una mujer fuerte y luchadora, rasgos que le han convertido en uno de los rostros más queridos de Telecinco. No sería de extrañar volver a verla en algún programa, pues su intervención con Bertín Osborne ha sido un éxito rotundo. Lleva muchos años trabajando en los medios de comunicación y todavía sigue siendo una famosa muy influyente.

Ana Obregón tiene un problema: “Un delito”

Ana quiso defender al padre de su hijo y para ello se enfrentó a Antonia Dell'Atte, gesto que le ha involucrado en un gran escándalo. La italiana ha denunciado a la presentadora y le acusa de haber cometido un presunto delito. El juez todavía debe dictar sentencia, pero mientras tanto Antonia tiene atormentada a la madre de Aless.

“No puedo decir nada, está imputada por un delito de calumnia y ya está. Agradezco tu llamada, pero llevo una vida muy discreta y no hablo de mi vida privada. No tengo intención de que se monte un circo mediático y los periodistas que formáis parte de ese circo me tenéis que dejar”, declara Antonia.