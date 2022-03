Ana María Aldón llora tras salir la verdad de su hijo y señala al hombre traidor

Ana María Aldón se ha convertido en una persona muy influyente de Viva la Vida, programa en el que trabaja al lado de Emma García. La presentadora le conoce bien y sabe qué no está atravesando un buen momento, por eso quiere ayudar. Ha conseguido que la tertuliana mantenga una conversación con Conchi Ortega, la hermana de su marido José Ortega Cano.

Ana María Aldón está dolida porque siente que Conchi no ha sido justa con ella, de hecho supuestamente ha difundido un rumor falso y dañino. El polemista José Antonio Avilés asegura que la hermana del torero ha puesto en duda la paternidad del hijo de Aldón. Debemos dejar claro que esta teoría es completamente falsa, de ahí que la diseñadora esté sufriendo tanto.

Ana María piensa que lo que le está pasando son las consecuencias “de vivir y respirar”, pues no ha hecho más que disfrutar el presente. Siguiendo la información de José Antonio Avilés, Conchi Ortega habló con un periodista y cuestionó la paternidad del niño de Aldón. Emma García ha dejado claro que todo es un bulo sin sentido y ella no ha podido evitar emocionarse.

Ana María piensa que todo es responsabilidad de un hombre que se ha ganado la confianza de su cuñada: el periodista y reportero Sergi Ferré. Presuntamente Conchi se sincera con él y después toda la información termina circulando por las redacciones de Telecinco. Todo esto ha hecho que la mujer de Ortega Cano tenga una relación tensa con parte de su familia política.

Ana María Aldón advierte: “Estoy estorbando”

Ana María es una mujer completamente respetuosa, trabaja en Viva la Vida y sabe que está expuesta, pero jamás organiza revuelos. Por eso se ha sorprendido tanto cuando ha descubierto que Conchi quería entrar por teléfono. No se ha enfrentado a ella porque sabe que la discusión le haría daño a José Ortega Cano, pero sí ha lanzado una advertencia.

Aldón está convencida de que su cuñada se equivoca al sincerarse con Sergi Ferré, ella le considera su amigo, aunque el sentimiento no es mutuo. El periodista utiliza la información que recibe porque sabe que es un personaje jugoso para la prensa del corazón. La hermana del torero no está de acuerdo con la tertuliana y ha prometido que jamás le ha intentado hacer daño.

“Estoy en un punto de hartura y el problema es que estoy estorbando porque no me meto en la vida de nadie, de ninguno. No le digo a nadie lo que tiene que hacer ni nada, solo vivo mi vida con mi marido y mi hijo”, declara la diseñadora. La única verdad es que Ortega Cano tiene un niño con ella y que son felices, algo que nadie debería cuestionar.

Ana María Aldón está cansada de dar explicaciones

Ana María cuenta con el apoyo de su presentadora Emma, quien ha frenado a José Antonio Avilés cuando este ha intentado abrir un debate delicado. Supuestamente Conchi Ortega ha participado en la difusión de un rumor que es totalmente mentira y que afecta a su sobrino. Es importante dejar claro que la verdad absoluta es que Aldón siempre ha sido honesta con todos.

La mujer del torero ha dejado claro que su comportamiento siempre ha sido impecable, por eso no entiende por qué recibe ciertos ataques. “Yo no he venido al mundo para satisfacer las necesidades de los demás, nadie me tiene que decir cómo vivir mi vida”. La tertuliana se ha convertido en un rostro televisivo con entidad propia y no necesita ayuda para brillar en televisión.

La hermana del maestro ha participado en Viva la Vida para desmentir informaciones que circulan sobre ella. Promete que en ningún momento se ha metido en el matrimonio de Ortega Cano porque sabe que no es un terreno de su competencia. “Lo que quiero es que te lleves bien con mi hermano y que sea muy feliz”, le ha dicho a la diseñadora.