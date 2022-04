Letizia se entera del plan secreto del rey Felipe a sus espaldas

Letizia ha estado semanas planeando que su familia no visitara a su suegra Sofía. Sin embargo, no contaba con la traición de su esposo, quien ha diseñado una escapada secreta por las tierras donde se hospedaba su madre.

Se daba por hecho que la progenitora de Felipe iba a pasar las vacaciones de Semana Santa solamente con la compañía de su hermana, Irene de Grecia. Esto se debía a que ningún hijo había dado indicios de que iba a ir hasta Palma de Mallorca para visitar a su madre, doña Sofía.

Letizia sabía que la heredera al trono tenía el privilegio de disfrutar de unas vacaciones primaverales ofrecidas por su colegio Atlantic College en Inglaterra. La mujer del actual monarca temía que, en esa duración, la princesa Leonor fuera a visitar a su abuela tras seis meses sin verla.

Por ese motivo, tenía preparados varios eventos especiales en los que Leonor debía asistir sin ninguna excusa. El pasado sábado 16 de abril, se llevó a cabo el acto más esperado por la audiencia, en el que se daba acogida a los refugiados ucranianos en la provincia madrileña. Además, era el primer evento oficial de la princesa Leonor en este 2022, ya que antes no pudo hacerlo por sus estudios fuera de España.

Las decisiones de Felipe no le gustan a Letizia

No obstante, Letizia no ha podido planear todas las ocupaciones de la casa real. Felipe VI nos ha sorprendido a todos con su escueta visita a Palma, donde se alojaba su madre.

En Mallorca, el pasado 12 de abril, el actual monarca firmó el nombramiento de Alfonso Fernández Mañueco, quien lideraría la Junta de Castilla y León a partir de aquel momento. Pero esto no es lo único que no sabía Letizia que iba a hacer su marido en la isla mallorquina.

También, se ha filtrado que el rey Felipe VI estuvo invitado al Club Náutico del Arenal. Allí hubo una competición para ganar la Copa de España de 420.

El diario Última Hora de Mallorca ha sido el que ha comunicado la estancia del rey. Además, estuvo rodeado de regatistas y técnicos, quienes ayudaron al hijo de la Reina Sofía a hacer su visita inadvertida.

En esta visita fugaz, Felipe VI tuvo la oportunidad de ir a ver a la emérita, aunque por poco tiempo. El mismo diario mallorquín confirma que estuvieron disfrutando de algunas procesiones.

Por un primer momento, se pensaba que la Reina Sofía iba a acudir a la misa del domingo en la Catedral de Palma. No obstante, la madre de Felipe no asistió a la liturgia y, por ende, él no le acompañó.

El oculto destino de las infantas Elena y Cristina

Asimismo, el destino secreto de las infantas Elena y Cristina se ha descubierto gracias a las fotografías publicadas por el emérito. Las dos hermanas, acompañadas de algunos hijos, habían ido hasta Emiratos Árabes para visitar a su padre, Juan Carlos I. Sus familiares han viajado hasta Abu Dabi, donde se encuentra su residencia actualmente.

La fotografía filtrada ha dado mucho de que hablar, ya que ha supuesto una situación comprometida para la familia real. Esta imagen, que ha sido difundida por Europa Press, ha eclipsado el evento de la heredera al trono porque se publicó el mismo día.

Del mismo modo, existen fuentes que confirman que el emérito la utilizó para vengarse del maltrato que estaba recibiendo desde la casa real.