Ana María Aldón esconde la ruptura para proteger a los hijos de Ortega Cano

Ana María Aldón, diseñadora y tertuliana habitual de Telecinco, se ha convertido en uno de los rostros más queridos de la pequeña pantalla. Saltó a la fama gracias a su relación sentimental con el torero José Ortega Cano, pero actualmente es un personaje independiente. Se ha ganado el respeto de todos, pues jamás ha traicionado a sus seres queridos y es bastante prudente con la prensa.

Ana María Aldón mantiene una relación estupenda con su hijastra Gloria Camila Ortega, quien acaba de celebrar una fiesta por todo lo alto. En el programa Socialité informan de que este evento “ha contado con grandes visitas, pero también con ausencias”. A todo el mundo le ha llamado la atención que Rocío Flores no haya hecho acto de presencia y en Telecinco manejan una teoría importante.

| Telecinco

Ana María conectó en directo con Viva la Vida, programa con el que colabora, para desvelar sus impresiones sobre la fiesta de Gloria. “Hay una personita que ha venido que me ha hecho ilusión porque hacía tiempo que no venía”, comentó al respecto. Estaba haciendo alusión a María del Rocío, la hija de José Fernando y nieta de Ortega Cano.

Ana María evitó entrar en detalles, pero ya era demasiado tarde porque todo el mundo se había dado cuenta del verdadero problema. Rocío Flores podría haber roto con Gloria Camila, por eso no ha ido a su famosa fiesta de cumpleaños. Recordemos que la colombiana ha hablado de Antonio David Flores en un tono muy crítico y Ro podría estar bastante molesta.

“Es una situación muy extraña”, comenta el periodista José de Santiago en Socialité. Este experto en corazón piensa que Rocío está enfadada con su tía Gloria y, según su teoría, es normal que le haya pedido explicaciones. “Es lógico que esté dolida”, desliza en el citado espacio televisivo sin entrar en detalles sobre el origen del conflicto.

Ana María Aldón, preocupada por José Ortega Cano

Ana María es consciente de que Gloria Camila y Rocío Flores están distanciadas, pero no quiere dar información al respecto. En una de sus intervenciones en Viva la Vida confesó que estaba preocupada por su marido Ortega Cano, cuya salud es delicada. El torero está sometido a mucha presión y lo único que ha hecho él ha sido guardar silencio y ser respetuoso.

Aldón evita hablar de determinados temas porque no quiere comprometer a su familia ni a los hijos de su marido. José Fernando Ortega está siguiendo un tratamiento estricto y no le viene bien escuchar ciertas informaciones que pueden ser bastante dañinas. Esa es la razón por la que la colaboradora de Viva la Vida no quiere hablar de la posible ruptura entre Rocío y Gloria.

“Me encuentro bien, pero tengo un poco de afonía en la voz por un constipado”, comenta Ortega Cano durante la fiesta de cumpleaños. Por su parte, Gloria se ha mostrado muy amable con la prensa y ha respondido a casi todas las preguntas de los periodistas. “Yo tenía mucha ilusión de tener un toro mecánico en mi cumpleaños y al final lo he tenido, así que genial”.

Ana María Aldón, emocionada con el reencuentro

Ana María, tal y como ha informado el programa Socialité, se ha reencontrado con María del Rocío, la nieta de José Ortega Cano. La diseñadora tiene una relación especial con la niña y siempre ha estado pendiente de sus necesidades. Michu, madre de la menor y exnovia de José Fernando, le agradeció públicamente lo bien que se había portado.

| Cedida

Aldón ha demostrado ser un rostro de primer nivel y su ejército de seguidores cada vez es más numerosos. Trabaja los fines de semana en Telecinco y fuera de la televisión tiene proyectos realmente interesantes. Es una mujer que no para de aprender y siempre está conectada con sus fans, quienes saben que pueden contar con ella para cualquier cosa.