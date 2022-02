Almudena Cid le manda un mensaje a Patricia Pardo que deja mudo a Christian Gálvez

Almudena Cid se ha convertido en una de las personas más buscadas de la prensa del corazón, pero ella no se siente cómoda siendo protagonista. Su exmarido Christian Gálvez ha rehecho su vida sentimental al lado de la presentadora Patricia Pardo y el escándalo no se ha hecho esperar. Decenas de periodistas se han movilizado y no han parado hasta encontrar a Almudena.

Almudena Cid actualmente está trabajando en una obra de teatro que le ha convertido en una de las actrices del momento. No quiere saber nada de los revuelos de la prensa rosa y mucho menos si están relacionados con su vida sentimental. Es una persona prudente y educada que siempre responde a las preguntas de los periodistas, pero esta vez ha hecho una excepción.

| La Noticia Digital

Almudena prefiere no hablar de su exmarido Christian porque sabe que él también es extremadamente discreto y no quiere tener problemas. El antiguo presentador de Pasapalabra se ha enamorado de Patricia tres meses después de romper con la exgimnasta. Hay quien dice que habían empezado a hablar antes de la separación, pero este dato no está confirmado por ninguna de las dos partes.

Patricia Pardo es un rostro muy respetado de Telecinco, por eso la cadena está informando de su romance con Gálvez desde la máxima prudencia. La sustituta de Ana Rosa Quintana no se ha pronunciado al respecto, pero todo hace pensar que está realmente impactada. Cid le ha mandado un mensaje, a ella y al resto del público, para dejar claro cuáles son sus sentimientos.

Almudena está protagonizando Una historia de amor, una obra teatral que está triunfando en Madrid y que recibe unas críticas excelentes. Por ese motivo ha sido bastante tajante cuando la prensa se ha desplazado hasta su lugar de trabajo. Asegura que está centrada en su carrera profesional, le parece bien que cada uno tome su vida y no quiere tener conflictos con nadie.

Almudena Cid confiesa: “Una terapia buena”

Almudena, haciendo gala de la educación que siempre le ha caracterizado, ha respondido a los reporteros en un tono bastante amable. “Estoy bien, tranquila”, asegura cuando es preguntada por la relación entre Christian Gálvez y Patricia Pardo. La pareja de presentadores ha llevado su romance en secreto hasta que el programa Socialité ha sacado todo a la luz.

| GTRES

Cid prefiere mantenerse al margen de la polémica, nunca fue un personaje conflictivo y ahora no va a cambiar de postura. “Este es mi lugar ahora, es una terapia muy buena”, comenta haciendo alusión a la obra de teatro que está protagonizando. Patricia se ha quedado realmente sorprendida al ver esta reacción, pues todo el mundo pensaba que la exgimnasta iba a estar molesta.

Christian ha recuperado la ilusión por el amor tres meses después de separarse y ciertos medios están haciendo especulaciones dañinas. Sin embargo, lo único que está demostrado es que el exmatrimonio tiene buena relación y que sigue manteniendo contacto. Han puesto fin a su historia de amor en términos amistosos, realmente complicado de conseguir.

Almudena Cid podría estar ilusionada

Almudena, tan sonriente como de costumbre, ha respondido a las preguntas que le ha hecho un reportero de una agencia conocida. Este periodista le ha preguntado por un rumor que lleva un tiempo circulando en la prensa rosa. Supuestamente la actriz está ilusionada por un amigo al que conoce desde hace mucho, pero es una teoría que no está demostrada.

Patricia Pardo se ha quedado sin aliento al ver la fuerza de Cid, quien se ha propuesto seguir su camino sin rendirle cuentas a nadie. Es posible que mantenga una conversación con Christian para dejarle claro que ella no será ningún obstáculo. Todo el mundo sabe que la exgimnasta tiene buenas intenciones y que no pretende dañar a nadie.