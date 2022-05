Alessandro Lequio descubre la deslealtad y manda un mensaje desconcertante

Alessandro Lequio ha recibido una noticia desconcertante: un famoso de Telecinco dice que ha estado con una de sus exparejas. Estamos hablando de Pipi Estrada, periodista deportivo que acaba de incorporarse al programa Sálvame. Viene pisando fuerte y quiere dar información comprometida sobre los rostros del momento, también cobrarse viejas venganzas.

Alessandro Lequio prefiere no contestar a Pipi, nunca ha tenido buena relación con él y sabe que es mejor no entrar en su juego. Considera que los conflictos que tuvieron forman parte del pasado y ha mandado un mensaje que ha sorprendido a todos. Según Socialité, el exyerno de María Teresa Campos ha estado con Sonia Moldes, una de las novias del conde.

| GTRES

“¿Te has enterado ahora de que fue desleal?”, le ha preguntado una reportera del programa presentado por María Patiño. “Me lo acabas de decir”, ha respondido Lequio en un tono bastante tranquilo. A todo el mundo le ha extrañado que no quiera entrar en la guerra, pues siempre ha sido un polemista bastante combativo.

Alessandro tuvo muchos problemas con Pipi porque hace unos años salió a la luz una noticia que sembró un auténtico caos. Supuestamente el colaborador de El programa de Ana Rosa había coqueteado con Miriam Sánchez, por aquel entonces pareja de Estrada. “Lequio intentó que Miriam fuera desleal, pero no lo consiguió”, comenta el experto en deportes.

Alessandro sabe que el nuevo tertuliano de Sálvame está difundiendo un rumor que podría no corresponderse con la realidad. Pipi asegura que mantuvo relaciones con Sonia Moldes y que “se produjo lo que se produjo”. El problema es que en aquella época Sonia era pareja del conde y ocupaban las portadas de las mejores revistas.

Alessandro Lequio, impactado: “Nos gustábamos”

Alessandro ha mandado un mensaje de paz que no ha dejado indiferente a nadie, pues normalmente suele defenderse de forma contundente. Considera que su enemistad con Pipi forma parte del pasado y no quiere reavivarla ahora que este ha vuelto a Telecinco. Pero el ex de Terelu quiere generar contenido, por eso está enfrentándose a los rostros más cotizados de la cadena.

| GTRES

Estrada garantiza que tuvo una noche de pasión con Sonia Moldes, dato que ha sorprendido a la presentadora María Patiño. “Salíamos juntos muchas noches, vimos que nos gustábamos y que teníamos una apetencia mutua”, explica Estrada. El periodista ha sido bastante duro con su rival y ha desvelado una conversación privada que tuvo con él hace tiempo.

Lequio siempre ha tenido fama de conquistador y Pipi ha confirmado que en más de una ocasión ha presumido de su poder de seducción. Supuestamente tuvo una discusión con él y este le advirtió: “Yo me zumbo a Miriam Sánchez, a Belén Rodríguez o a la que quiera”. Estas declaraciones darán mucho de qué hablar y todo hace pensar que son el principio de un gran escándalo.

Alessandro Lequio prefiere estar en la sombra

Alessandro y Sonia Moldes llamaron la atención de los paparazzis durante mucho tiempo, pero esta historia de amor ya es pasado. El colaborador no quiere remover ciertos asuntos, quizá porque sepa que tiene mucho que perder. De momento ha asegurado que desconocía la presunta deslealtad y no le ha dado importancia ni veracidad.

| GTRES

Lequio está en el punto de mira porque opina sobre los temas del momento en El programa de Ana Rosa y tiene muchos enemigos. Es incisivo con todos sus rivales y no consiente que nadie dé ningún paso en falso. Es posible que sus compañeros le pregunten por esta historia, pero prefiere seguir estando en un segundo plano y no exponer su vida.