Amador Mohedano anuncia cuánto ha perdido por llamar mala madre a Rociíto

Amador Mohedano vuelve a estar en el centro de la polémica. No es para menos la verdad porque el último episodio emitido de En el nombre de Rocío está dando más que hablar de lo habitual.

Rociíto se ha centrado en hablar del museo que inauguró hace unos meses de 'La más grande' en Chipiona, tierra natal de la cantante. Un sueño que tenía Rocío Jurado y que gracias a su hija consiguió hacerse realidad. Tal y como la sobrina de Amador Mohedano confesó, tardó en cumplir el deseo de su madre porque no quería que "se vinculase a irregularidades".

"Mi única condición es que abriese en las condiciones que ella se merecía", decía. Pese a que este fue el claro motivo de que se inaugurara este museo tarde, algunos de los familiares mediáticos de la hija de 'La Jurado', entre ellos Amador Mohedano, aseguraron que esto se debía por motivos económicos. Ahora, la sobrina de Rosa Benito no ha dudado en rebatir públicamente este argumento y poner los puntos contra las íes a su tío.

Rociíto sobre Amador Mohedano: "es un frustrado"

El pasado lunes, 7 de noviembre, se emitió el episodio 13 de la docuserie de la hija de la cantante. Desde luego, ya en un primer instante todo apuntaba a que no iba a dejar indiferente a nadie porque se iba a reproducir un audio de Amador Mohedano en el que criticaba con dureza el museo de su sobrina dedicado a 'La Jurado'.

En la grabación en cuestión se escuchaba al exrepresentante de la artista diciendo que Rociíto "lo que quiere es vivir del Museo Rocío Jurado". Además, lejos de acabar con estas polémicas declaraciones, el exmarido de Rosa Benito aseguró que el museo inaugurado por su sobrina estaba siendo un "fracaso".

"Dice Amador que el museo va a pique, pues aquí tenemos los datos. En total más de 27.000 asistentes en cuatro meses y ya hay cientos de reservas de grupos de aquí a final de año. Yo creo que eso no tiene pinta de irse a pique", decía Jorge Javier Vázquez, presentador del espacio.

"No, es que Amador es representante y vidente. Yo tengo un convenio firmado con el ayuntamiento por 150 mil euros los cinco años de convenio, no cada año, sino en total", tomaba el turno de palabra la mujer de Fidel Albiac.

"Porque es lo que he dicho siempre, que al final Amador es un frustrado, pero yo no tengo la culpa de que él no haya servido más allá que para poder acompañar a su hermana", lanzaba duramente la sobrina de Amador Mohedano.

"Él dice que yo quiero vivir del museo porque él si tenía esa visión de vida y esa visión de futuro, y Gloria también. Él sí pensaba vivir del museo", concluía su discurso. En cuanto a lo que decían algunos de sus familiares de que no había inaugurado antes el museo por problemas económicos, Rociíto zanjó de una vez por todas estos rumores.

Tal y como ella ha asegurado, el museo ha generado por el momento un total de 243 mil euros. "6 mil visitantes en julio, 8.600 en agosto, 7.400 en septiembre y 5 mil hasta el 20 de octubre. 27 mil asistentes en 4 meses", aseguraba la exmujer de Antonio David.

Amador Mohedano, acusado por su sobrina

Por otro lado, la sobrina de Amador Mohedano aseguró que ella no fue quien despidió a su tío del proyecto del museo, sino que la decisión fue tomada por el Ayuntamiento de Chipiona.

"El alcalde me llamó y me dijo que le habían llegado denuncias de la Policía de que Amador Mohedano organizaba fiestas en el museo a altas horas de la madrugada. Así que si me echa la culpa, lo está haciendo de forma errónea porque yo no he hecho fiestas en el museo hasta las tantas con nadie", explicaba.

"Yo eso no lo hago porque tengo dos dedos de frente y sé que si lo hago, lo que puede pasar es que me echen de mi puesto de trabajo", zanjaba muy contundente.

