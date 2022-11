Amador Mohedano cuenta cómo trató Rocío Jurado a Ortega Cano y saltan las alarmas

Amador Mohedano ha sido testigo estos días de que el matrimonio de Rocío Jurado y Ortega Cano ha vuelto a ser puesto en entredicho. Y todo porque su sobrina, en su docuserie, ha contado algunos episodios del comportamiento que el torero tenía con su madre. Una información que el exmánager ha desmentido por completo.

A través del canal de Youtube en el que habla habitualmente, ha negado lo expuesto. Es más, ha dejado de manifiesto cómo trataba su hermana a su marido. Y estas palabras han hecho que ahora sea ella la que quede en mal lugar.

Amador Mohedano niega las informaciones

El exmarido de Rosa Benito ha escuchado a Carrasco contar que Ortega echó en varias ocasiones a 'La Jurado' de Yerbabuena. Incluso en el debate posterior de la docuserie se ha venido a indicar que hay un escrito de la chipionera muy duro. Al parecer, dicho documento, presentado ante un juzgado, comienza así: “Son las 08:00 y José me ha dado la primera hostia del día”.

Estas manifestaciones han llevado al diestro a presentar una querella y a Amador a no quedarse callado ante las mismas. Ha negado todo lo expuesto en el canal de Youtube de JuanjoVlog, donde habla habitualmente. Al respecto ha dicho: “¿La gente se puede creer que José a las 08:00 le pega una hostia a mi hermana?”.

“¿Y qué pasa, que Rocío se quedaba deprimida en la habitación sin querer salir cuando por la noche tenía que cantar y con la sonrisa en la boca? ¿Quién se lo puede creer?”.

A lo que ha añadido: “¿Alguien la ha visto alguna vez con un ojo morado y con una depresión?”.

En este punto, para limpiar la imagen de su cuñado, ha hecho unas declaraciones que dejan mal a 'La Jurado' y que al diestro lo presenta como un 'pelele' . Y es que ha afirmado: “Ortega no tenía cojones de hacerle frente a Rocío, porque ella tenía un temperamento y un carácter que nadie ha llegado a conocer. A ella la conocían del escenario, de una cena, de una sonrisa, pero cuando se plantaba y fruncía el ceño, mejor escápate”.

“Eso que se ha contado de que la dejó en la calle con las maletas es una película de pobrecillos que están abandonados por la familia. Ella no se cortaba ni con su marido ni con nadie, lo juro. Rocío era para estar con ella 24 horas al día y era muy feliz, estaba muy a gusto, era muy ilusionista y estábamos siempre los dos con nuestras tonterías”.

Amador Mohedano desmiente conocer la situación matrimonial

Mohedano ha visto en la docuserie que su sobrina ha expuesto que toda la familia conocía que el diestro no trataba adecuadamente a su mujer. Y esto también lo ha negado: “¿Yo iba a permitir eso? Además, si hubiese pasado, ella me lo hubiese contado al otro día. Lo que no entiende la gente es la complicidad y como nosotros nos hemos criado”.

“¿Yo iba a permitir que a ella le pusiera la mano encima alguien? Me tienen que dejar muerto en el país”.

De igual modo, no ha dudado en aprovechar la ocasión para desmentir que la cantante escribiera. Lo ha hecho diciendo: “Nunca la vi escribir. Ella hacía sudokus y leía mucho, pero todo lo que se está diciendo es una barbaridad , yo ya no puedo con esto”.