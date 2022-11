Amador Mohedano confiesa por qué Rosa Benito no pudo tener más hijos

Amador Mohedano, de actualidad por un audio sorprendente y ridículo, ha tenido tres mujeres en su vida: su madre, su hermana Rocío Jurado y su exmujer, Rosa Benito. Con esta tuvo cuatro hijos: Chayo, Fernando, Amador y Salva. Y quizás podían haber tenido algún vástago más, pero este no llegó porque la situación en la pareja se fue complicando poco a poco.

Lo que pasó es que ella fue descubriendo cosas de su marido que le escondía, que la minaron y que la metieron en serios problemas en algunos casos. Por esto, acabó tomando la determinación de separarse de él para siempre.

Amador Mohedano, 'culpable' de su fracaso sentimental

El tío de Rocío Carrasco ha visto que esta en su docuserie lo ha dejado en evidencia. Lo ha hecho al relatar sus comportamientos y que no gestionaba bien los asuntos económicos, ni los suyos ni los de 'La Jurado'. De ahí que, cuando la chipionera murió y se abrió la herencia, él y Rosa tuvieron un serio problema.

Lo que sucedió fue que la alicantina descubrió que su marido tenía una deuda elevadísima. Deuda que les ponía en un serio apuro, por lo que, visiblemente preocupada, llegó a decirle que se ahorcara.

Esta situación fue la primera que conocemos que hirió profundamente el matrimonio de Amador con su mujer. Pero existieron más y quizás la más sonora fue la que ella descubrió y contó en Sálvame.

Corría el año 2013, Benito y Mohedano habían vivido una crisis tras el paso de la primera por Supervivientes. Una tarde de marzo, con cara muy enfadada, desveló algo inesperado que le había producido un dolor enorme. Relató que su marido "ha vendido un trozo de la mitad de la finca de Los Naranjos sin que yo lo supiese”.

“Él puede hacer lo que le dé la gana porque su hermana se lo ha dejado, pero yo me he enterado y me ha dolido. Las cosas cuando se hacen hay que compartirlas con el matrimonio. Yo me enteré hace un mes y he estado tres años sin saberlo”.

A lo que añadió: “Yo lo que no voy a hacer es mentir, porque estoy de mentiras hasta aquí. Me lo comentó Gema López hace diez días y me quedé blanca. Me las estoy tragando como puños y no me lo merezco”.

Amador Mohedano, la ruptura y la situación actual

El tío de Rocío Carrasco vio que el haber ocultado la citada información a su mujer fue la gota que colmó el vaso. Poco después de que ella conociera el engaño, decidió contar en Sálvame que el matrimonio se había acabado. Lo hizo manifestando: “Ahora lo que no me creo es que me diga que me quiere, lo que se dice después de hacer una maldad”.

“Soy muy mayor, ya he vivido mucho, he pasado mucho y lo que quiero es estar tranquila. Ni siquiera quiero ser feliz, solo estar tranquila y con una persona en la que pierdes la confianza no puedes. Me da igual que venda la finca, el campo, la nave... Con lo poquito que tengo y para pagar mis cosas, soy autosuficiente”.

Después, añadió: “Esto es la gota que colma el vaso, no puedo más ni quiero poder más. No voy a luchar más, solo lo voy a hacer por mí y por mis hijos. Él se ha ido cargando esta historia, ya no estoy enamorada”.

De esta manera concluyó la relación, tras lo cual llegaron reproches y momentos realmente vergonzosos de los dos en televisión e incluso ella se vio arruinada por él.

Sin embargo, de un tiempo para acá las cosas han cambiado, quizás porque tienen un 'enemigo' en común: Rocío Carrasco. Incluso han acudido juntos a televisión y comparten instantes en familia, como presumen en redes.