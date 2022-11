Paloma Cuevas consigue una prueba que delata al padre de sus hijas

Hubo un tiempo en el que Paloma Cuevas era la protagonista de las revistas por su idílica relación con Enrique Ponce. Más de 20 años de matrimonio que eran la envidia de la mayoría de sus seguidores. Los mismos que se quedaron de piedra cuando se enteraron de que la pareja rompía.

Con un comunicado se daba por finalizado una relación con la que habían conseguido tener dos hijas en común. Pero ni siquiera eso ha hecho que la expareja mantenga buena relación. Paloma Cuevas no quiere saber nada de Enrique Ponce, excepto si es para desenmascararle públicamente.

La empresaria ha conseguido una prueba con la que ha delatado al que fuera su marido hace apenas tres años. ¿Te haces una idea de lo que puede ser?

Paloma Cuevas delata a Enrique Ponce

Ya nada queda de aquel amor que se tenían el uno del otro. Paloma Cuevas y Enrique Ponce decidieron acabar con su farsa anunciando su separación a través de un comunicado. La noticia cayó como un jarro de agua fría, pues no esperaban que una relación de tal calibre acabara así.

Nada más saltar la noticia, los rumores de infidelidad, las fincas y las hijas fueron la comidilla durante semanas de los medios de comunicación. Para más inri, Paloma tuvo que soportar el anuncio de la nueva relación de su exmarido con Ana Soria.

Una noticia que no sentó nada bien a la empresaria teniendo en cuenta que la estudiante de derecho no llega a cumplir los 30 años. Comenzó entonces una avalancha informativa sobre la pareja que no sentó nada bien a Paloma.

Fue tal el boom mediático, que se vio obligada a pedir clemencia. No solo a los medios de comunicación, también a Enrique Ponce. La modelo no soportaba que la pareja publicara fotografías en redes sociales.

El motivo era de peso. La hija mayor que el exmatrimonio tenía en común se había enterado de la nueva relación de su padre por las redes. Desde entonces, Ana y Enrique decidieron borrar todo rastro y desaparecer.

Las fotografías del delito

Desde entonces, ha pasado más de un año. Las aguas se han calmado y, aunque Paloma ha sido testigo de varios titulares que confirmaban que entre Enrique y Ana había crisis, nada de eso es cierto.

La pareja sigue viviendo una auténtica luna de miel. Da igual dónde estén, donde vivan o dónde viajen. Enrique y Ana Soria son las personas más felices cuando están juntos.

Algo que no hace mucha gracia a Paloma Cuevas. Prueba de ello es la última decisión que ha tomado la empresaria con respecto a su exmarido. Un golpe que el torero no imaginaba que se fuera a hacer realidad.

Paloma Cuevas lo confiesa

No ha sido la propia Paloma Cuevas la que ha publicado las fotografías de las que todo el mundo habla. Pero sí la que ha iniciado una campaña para que nuevamente su exmarido sea el centro de todos los titulares.

En un alarde de amor, Ana Soria volvía a las redes para demostrar que con su novio todo va viento en popa. Publicaba un vídeo de ambos muy romántico: subidos a un barco y en bikini y bañador.

Mientras Ana Soria posa, su novio le aclara el pelo y le da mimos. Todo un contenido que no ha pasado de largo para los medios de comunicación. La pareja ha vuelto a las andadas, publicando contenido de su idílica relación, sin importarle lo que piensen los demás.

Algo en lo que no está de acuerdo Paloma Cuevas. Ella solo tiene en mente a sus hijas y lo que estas piensen de su padre.