Amador Mohedano desvela con quién vivía Fidel Albiac antes de ser rico

Amador Mohedano ha vuelto a reabrir con más fuerza que nunca la guerra que tiene contra su sobrina. ¿Cómo lo ha hecho? Dándole donde más le duele a Rociíto, por medio de Fidel Albiac, su marido.

Y es que desde que empezó toda esta polémica familiar hace unos años, los Mohedano siempre han acusado que la mano que mece la cuna es el marido de la hija de 'La Jurado'. Asimismo, en todo este tiempo, han tachado al sevillano de manipular a la madre de Rocío Flores en cada una de las decisiones que ha tomado en contra de su familia materna.

Desde luego, el miembro familiar que más ha atacado al marido de Rocío Carrasco ha sido Amador Mohedano, que nunca le ha agradado el papel que ha tenido el sevillano dentro de esta historia. Ahora, que hacía meses que no cargaba contra él, el exmarido de Rosa Benito lo ha vuelto hacer y no ha tenido piedad alguna.

Amador Mohedano: "Fidel no gustó nunca"

Desde que Fidel Albiac llegó a la vida de la sobrina de Amador Mohedano, de una manera u otra siempre ha estado en el ojo del huracán. En un principio, se rumoreó que los Mohedano no vieron con buenos ojos al que fue yerno de 'La más grande' cuando este se integró en la familia, ya que consideraban que era una mala influencia para Rocío Carrasco.

Sin duda, una teoría que conforme ha pasado el tiempo se ha confirmado, ya que algunos de los familiares más mediáticos de Rociíto confesaban su desagrado hacia el padrastro de David Flores. Entre ellos, se encontraba el mismo Amador Mohedano, que era el que más arremetía contra este.

No obstante, estos ataques disminuyeron de manera considerable una vez que se emitió en Telecinco la primera docuserie de la sobrina de Amador Mohedano. Fue a partir de entonces cuando el exrepresentante de 'La Jurado' tomó la drástica decisión de desaparecer del foco mediático debido al fuerte acoso que estaba recibiendo a raíz de ello.

Una persecución que ha ido aumentando también a causa del ahora estreno del segundo documental de su sobrina, En el nombre de Rocío. Asimismo, en cada episodio que se emite, la exmujer de Antonio David Flores pone aún más contra las cuerdas a su tío.

Eso sí, todo tiene un límite y todo parece indicar que la paciencia de Amador Mohedano ya se ha acabado. Y es que hace unos días, el padre de Chayo Mohedano fue uno de los invitados del directo que hizo un amigo suyo para su canal de YouTube, Juanjo Vlog.

Allí, el exmarido de Rosa Benito se sinceró como nunca sobre cómo recibió la familia entera la llegada de Fidel Albiac. Es preciso recordar que la primogénita de 'La más grande' empezó una relación sentimental con el sevillano tras separarse del exguardia civil, con quien vivió, según ella, un tormentoso matrimonio.

"La relación de ella con Antonio David nos dejó muy escarmentados", empezaba diciendo Amador Mohedano. "Rocío lo pasó muy mal en aquella época porque nosotros no estábamos acostumbrados a que alguien de la familia se divorciase...".

"Fidel no gustó nunca y a mí no me importaría decir que él cayó bien desde el principio, pero no, porque todo se derrumbó", explicaba.

Amador Mohedano saca a la luz el pasado oscuro de Fidel Albiac

De hecho, tal y como Amador Mohedano confesó, hubo mucha gente que lo advirtió sobre la nueva pareja de su sobrina.

"Nos contaban cosas y yo recibí en aquel momento llamadas... La gente del club de fans de Rocío Jurado han sido vecinos de Fidel desde que él era pequeño y lo conocen muy bien porque son del mismo barrio", revelaba.

"A nosotros nos avisaban de cómo era Fidel y una artista muy conocida a mí me llamó para decirme cómo era el niño este... A él lo conocían en Sevilla, porque es del Tiro de la Línea y muy buena fama no tiene esa zona... Es como si hablásemos de un barrio de Madrid en el que casi hay que entrar con pistola", proseguía Amador Mohedano.

Por otro lado, según el exrepresentante de Rocío Jurado, en su momento hubo gente a la que le sorprendió el hecho de que su sobrina mantuviera un noviazgo con el sevillano. "Pero ella se enamoró y ahí no se puede meter nadie, aunque nosotros nos hemos cansado de darle consejos porque ella ya venía de una mala experiencia anterior", zanjaba.

