Alonso Caparrós, el presentador que venció a las drogas, vuelve a ponerse en peligro

Alonso Caparrós ha sido uno de los rostros mejores pagados de la televisión, pero no supo gestionar el éxito y acabó viviendo un auténtico infierno.

Siempre ha sido honesto con el público, así que confesó cuál fue su verdadero tormento: era adicto a las drogas. Tocó fondo y se dio cuenta de que no podía seguir con determinados hábitos, así que cambió de vida por completo.

Alonso Caparrós es un comunicador de primer nivel y actualmente está trabajando de tertuliano en el programa Sálvame. Ha solucionado sus problemas laborales, pues lleva mucho tiempo en primera línea y el público ha recordado que tiene un talento indiscutible.

Pero en los últimos días ha puesto en peligro esta estabilidad acercándose a un rostro muy polémico: a Paz Padilla.

| Telecinco

Alonso ha sido uno de los pocos rostros de Telecinco que ha tenido el placer de asistir a la última fiesta organizada por Anna Ferrer, hija de Paz. El comunicador tiene buena relación con la humorista, a pesar de que sabe que esta se ha convertido en una persona bastante controvertida.

Padilla lleva mucho tiempo sin aparecer en Sálvame, concretamente desde que se enfrentó a la colaboradora Belén Esteban.

Alonso es consciente del problema, pero no consiente que nadie le aparte de sus amigos, por eso no ha dado de lado a Paz Padilla. La prensa le ha preguntado sobre el futuro laboral de la humorista, pero él quiere ser prudente y no ha dado información.

Por ese motivo no ha desvelado si volverá a trabajar en Telecinco, dato que mantiene en vilo a la audiencia.

“No tengo ni idea, hoy he soñado que de repente aparecía, pero si te digo la verdad no he hablado de esto con ella. Sé que ha pasado un rato fastidiada, no tanto por el trabajo sino por las amistades y el compañerismo. Yo creo que está muy bien ahora”, contesta el presentador cuando le preguntan por la reaparición de la madre de Anna Ferrer.

Alonso Caparrós desvela la clave del conflicto

Alonso lleva mucho tiempo trabajando en los medios de comunicación y tiene experiencia suficiente para reconocer cualquier anomalía. Es consciente de que el verdadero motivo por el que Paz Padilla se niega a presentar Sálvame tiene que ver con Belén Esteban.

La presentadora tuvo una acalorada discusión con la ex de Jesulín de Ubrique y se siente decepcionada con ella.

Caparrós ha puesto en peligro su estabilidad en Telecinco, pues Belén es una persona muy influyente y él no está dispuesto a claudicar con todo. Es un profesional de primer nivel y siempre está al lado de la justicia, no de quien tiene más poder en la pequeña pantalla.

Sin embargo, el mensaje que ha transmitido es esperanzador porque piensa que Paz terminará perdonando a la princesa del pueblo.

Caparrós ha comentado que la humorista terminará hablando con Belén Esteban antes o después, gesto que cambiará la situación. “Estoy convencido de que hablarán y en lo personal lo arreglarán, siempre pasa”, ha comentado recientemente.

Estas palabras han tranquilizado a los fans de la presentadora, quienes están deseando volver a verla en televisión.

Alonso Caparrós vivió un infierno que ha logrado enterrar

Alonso ha hablado sin ningún tipo de problemas de su adicción a las drogas, problema que superó con éxito hace mucho tiempo.

Cuando se dio cuenta de todo lo que había aprendido decidió escribir el proceso en un libro titulado Un trozo de cielo azul.

Esta obra ha servido para que mucha gente se anime a seguir sus pasos, pues es todo un ejemplo de superación.

“He alcanzado un buen momento después de un largo camino de recuperación, de una larga aventura y ahora es cuando me he sentido recuperado.

La liberación ha sido lo que cuento en el libro porque es un proceso largo, de años”, explica el comunicador. Siempre ha dejado claro que la adicción a las drogas desgraciadamente es una pesadilla que dura demasiado tiempo.