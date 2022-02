David, el novio de Gloria Camila, y la infidelidad que le sigue persiguiendo

Gloria Camila no puede estar más feliz junto a su pareja, David García Rodríguez. Desde que la tía de Rocío Flores pasó página con Kiko Jiménez, se ha mostrado mucho más tranquila y relajada.

A pesar de las últimas declaraciones del novio de Sofía Suescun, la colaboradora de Ya son las ocho asegura que está profundamente enamorada de su chico y que "Este señor [Kiko Jiménez] a mí me interesa entre cero y menos uno".

| Mediaset

Aunque esto no fue siempre así. Nada más hacer oficial su relación, Gloria Camila tuvo que sufrir los primeros rumores de infidelidad por parte de David. Rumores que, a día de hoy, le siguen persiguiendo.

La pareja hizo pública su relación a través de las redes sociales. En su cuenta de Instagram, la hermana de Rociíto publicó una imagen junto a su novio y el siguiente mensaje. "Y de repente llega alguien con tantas ganas de comerte a ti como de comerse el mundo contigo, y te hace vivir".

Nada más hacerse eco de la noticia, Sofía Suescun decidió atacar. Con la intención de comenzar una nueva guerra mediática, la ex musa de Mediaset España aseguró que David era "uno de los muchos chicos con los que Gloria Camila le ponía los cuernos a Kiko".

A pesar de todas las polémicas y rumores, a día de hoy, la relación entre Gloria Camila y David García es más fuerte que nunca. Y prueba de ello es que la pareja ya ha dado el importante paso de irse a vivir juntos. Desde hace un año, residen en un inmenso dúplex en una lujosa urbanización en San Sebastián de los Reyes (Madrid).

¿Quién es David García Rodríguez?

Gloria Camila ha conseguido rehacer su vida tras cuatro años de relación con Kiko Jiménez. Después de que este le fuera infiel con Sofía Suescun, a la hija pequeña de Rocío Jurado le costó volver a creer en el amor.

A pesar de todos los conflictos mediáticos a los que ha tenido que hacer frente, a día de hoy, la colaboradora de Ya son lasochoestá muy enamorada de su novio. Pero, ¿quién es este chico?

David García Rodríguez juega como defensa en el Rayo Alcobendas | GTRES

David García Rodríguez, más conocido como Wolo dentro de su círculo familiar, es un joven de 29 años residente en Madrid. Hace cuatro años terminó la carrera de Derecho, aunque su pasión son los deportes. Este es el motivo por el que también ha cursado INEF.

El actual novio de Gloria Camila juega como defensa en el Rayo Alcobendas, equipo de la categoría regional. Fue, precisamente aquí, donde ambos se conocieron.

Su amistad viene de lejos, ya que David es compañero en el equipo de José Antonio Ortega Mosquero, primo de la tertuliana de Telecinco. Además, David García Rodríguez se gana la vida como instructor de body combat.

Gloria Camila retoma el contacto con su ex

Gloria Camila no gana para disgustos. Justo cuando estaba en su mejor momento con su novio David, Kiko Jiménez ha hecho una confesión que ha dejado con el culo al aire a la colaboradora de Telecinco.

Según contó el tertuliano el pasado 16 de febrero, la hermana de Rociíto se puso en contacto con él, después de tres años sin saber absolutamente nada de ella.

"Voy a contar una cosa que a mí me sorprendió mucho. Yo llevo sin hablar con Gloria Camila desde que nuestra relación terminó. De repente recibo un mensaje diciéndome: 'por favor, ¿puedes llamarme?'".

| LND

Al actual novio de Sofía Suescun le pareció muy raro y decidió ponerse en contacto con su expareja. "Yo creo que era el puente para poder llegar hacia mí, para decirme que ella no es rencorosa", afirmó.

Aunque para Kiko, esa llamada tuvo una doble intención. "A mí, esa llamada lo que me transmitió es que hay nerviosismo y que quieren tener, quizás, a un aliado con ellos…".

Después de estas declaraciones, Gloria Camila quiso pronunciarse al respecto, y lo hizo en el plató de Ya son las ocho. "Esa llamada si se produjo… Pero yo haría 'pasapalabra'. Yo le llamé por el tema de Gustavo González y era para saber qué pasos había que dar".

Para finalizar, la tertuliana quiso dejar claro que la conversación no se produjo como él lo contó. "De hecho, fue él el que me dijo: 'joder, Gloria. Qué alegría me da el que me llames'".

Posteriormente a esta llamada, ha habido otro encuentro entre Kiko y Gloria en los pasillos de Mediaset. Con testigos delante, en encuentro fue cordial y educado, demostrando que Kiko y Gloria ya no se guardan el rencor de antaño. ¿Qué pensará Wolo de estos reencuentros entre Kiko y Gloria? ¿Y Sofía, contraatacará desvelando nuevos secretos de Gloria y Wolo?