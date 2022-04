Almudena Cid confiesa el secreto a voces sobre su bebé con Christian Gálvez

Almudena Cid ya ha comenzado su nueva vida lejos de Christian Gálvez. Hace algo más de cuatro meses, la pareja decidió romper tras más de 15 años de relación.

Desde entonces, mucho se ha hablado sobre la nueva situación de este exmatrimonio. Tras salir a la luz que habían decidido tomar caminos separados, el presentador de Mediaset optó no ocultar más su amor por la periodista Patricia Pardo; algo que no le sentó muy bien a la familia de su exmujer.

Según el círculo más cercano de Almudena Cid, el escritor rompió con la que era su esposa de "manera sorpresiva y sin dar explicación". Y, aunque en un principio, la exgimnasta rítmica lo pasó fatal, a día de hoy puede presumir de que, poco a poco, está logrando superar este desengaño amoroso.

Y es que, ninguno de sus seres queridos se esperaba este fatal desenlace y mucho menos después de conocer los planes de futuro que tenía la pareja. La actriz quería ser madre y, aunque todavía no lo habían conseguido, era una de las metas del matrimonio.

Ahora, y después de un largo trabajo de investigación, la revista Semana ha encontrado varios mensajes en las redes sociales que podrían confirmar esta información. En más de una ocasión, Almudena Cid ha dejado caer que, tanto ella como Christian, "estaban intentando ser padres".

Almudena Cid y Christian Gálvez querían ser papás

Almudena Cid nunca ha escondido sus ganas de ser madre. Hace aproximadamente un año, la deportista aseguró públicamente que "se veía siendo madre", algo que pilló totalmente por sorpresa a su exmarido. "¿Perdona?", le preguntó Christian Gálvez incrédulo.

Y aunque en ese momento, las palabras de la actriz le pillaron totalmente desprevenido al locutor de Cadena 100, lo cierto es que, durante su última etapa como marido y mujer, ambos estaban "buscaban ser padres por primera vez".

La revista Semana ha rescatado unos comentarios de Mina, la madre de Almudena Cid, que podrían demostrar los planes que tenía la pareja justo antes de dar por finalizado su matrimonio.

En una ocasión, un usuario de las redes sociales criticó la decisión que había tomado la exparticipante de Masterchef Celebrity de no ser madre. Al ver estos comentarios, Mina no se lo pensó dos veces a la hora de defender a su hija. "Guarde su insulto machista y además no es cierto. Estaban en ello".

Según se apuntó en su día, este podría haber sido el detonante de su ruptura. Y es que, Gálvez siempre había querido ser papá, pero para Almudena su carrera profesional siempre ha sido una de las cosas más importantes. Por eso, las posibles negativas por parte de su mujer pudieron terminar pasando factura al matrimonio.

La familia Almudena Cid no puede ni ver al presentador

Almudena Cid no consigue levantar cabeza desde que su separación se hizo pública y eso es algo que sus seres queridos no pueden olvidar. Para el círculo más cercano a la actriz, Christian Gálvez no ha hecho bien las cosas.

Por eso, en más de una ocasión han decidido hablar con la prensa para aclarar algunos de los puntos de su ruptura. Ahora, la madre de la deportista ha compartido una publicación en sus redes sociales que ha generado un tenso debate.

En su cuenta de Instagram, la mujer compartió una infografía en la que se describe la "anatomía de un manipulador emocional". En ella, se destacan algunos de los rasgos principales de este tipo de personas. "No acepta su culpa", "busca personas vulnerables", "se ríe de ti y te juzga" o "tiene grandes habilidades para la mentira".

Y, aunque la madre de Almudena Cid no se lo dedicó directamente a su exyerno, lo cierto es que puede tratarse de toda una indirecta hacia él. Y esto es algo que no ha pasado desapercibido para los usuarios de esta red social.

"Te puede gustar más o menos, pero no está haciendo nada malo para que esta señora venga a llamarlo incluso manipulador. Me imagino que cuando estaban juntos era una persona bella, pero ahora es lo peor porque después de 4 meses ya está con otra. Y el mínimo respeto se lo ha tenido, se dejaron y unos meses después está haciendo su vida".