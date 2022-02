Carlos Agüera, novio de Alejandra Rubio, renunció a su fortuna para ganarse a Terelu

Carlos Agüera saltó a la fama hace unos meses, cuando la prensa descubrió que era el nuevo novio de la colaboradora Alejandra Rubio. La familia Campos, un clan mítico dentro del mundo del espectáculo, ha intentado protegerle lo máximo posible.

Pero Terelu Campos le ha situado en el centro de la polémica al desvelar su mayor secreto y el joven se ha convertido en protagonista.

Carlos Agüera vivía en Málaga, pero decidió renunciar a sus orígenes para empezar una aventura al lado de su novia Alejandra. Terleu ha explicado que su nuevo yerno pertenece a una familia importante, dando a entender que está acostumbrado al lujo.

Sin embargo, ha dejado todo atrás porque se ha enamorado de Rubio, a pesar de que su presente haya dado un giro de 180 grados.

| Europa Press

Carlos, siguiendo la información de Terelu, se levanta temprano para realizar un “trabajo ingrato” y no depende de nada ni de nadie. La posición económica de sus padres es bastante cómoda, pero él prefiere ganarse la vida por sus propios méritos.

Este espíritu luchador es lo que ha conquistado el corazón de la familia Campos, quienes le han recibido con los brazos abiertos.

Alejandra Rubio ha intentado que los periodistas marginen a su novio, pero inevitablemente ya es un personaje más del mundo rosa. La joven disfruta de un poder mediático incomparable y todo el mundo que está cerca de ella se convierte en noticia.

Recientemente el programa Socialité ha insinuado que la pareja estaba atravesando una crisis sentimental, pero este rumor no es cierto.

Terelu Campos ha explicado en Sálvame Lemon Tea, espacio que presenta con gran éxito, que su hija no tiene ningún problema con Agüera.

Reconoce que han podido tener alguna discusión, pero nada que no sea normal en una relación que empieza a asentarse. “Se llevan muy bien y hacen muchas cosas juntos”, explica la presentadora visiblemente orgullosa.

Carlos Agüera se distancia de Terelu: “No me hace gracia”

Alejandra Rubio es una afortunada, pues trabaja en uno de los programas más vistos de Telecinco y es una tertuliana de primera categoría. Gana dinero suficiente como para vivir en una casa cómoda, así que ha pensado que lo mejor es mudarse a un nuevo domicilio.

Solamente ha puesto una norma: seguir estando cerca de su madre, pues pasan mucho tiempo juntas.

Terelu Campos ha desvelado que no está del todo contenta con esta decisión, pues el nuevo piso de Rubio está bastante más lejos. “Se mudan más lejos de mi casa y que quede bien claro que no me hace ninguna gracia, pero me aguanto”, desliza en Sálvame.

Sin embargo, la presentadora sabe que este cambio le vendrá muy bien a la pareja, así que está feliz por ellos.

| Mediaset

Carlos ha sido acusado de “despertarse demasiado tarde”, rumores que no se ajustan con la realidad y que Alejandra ha desmentido tajantemente. La colaboradora asegura en Viva la Vida que su novio madruga mucho porque tiene un trabajo que es muy sacrificado.

No ha dado más detalles y le ha pedido a Terelu que sea discreta en este tema, algo que ha aumentado el interés.

Carlos Agüera guarda un secreto: “Una familia cómoda”

Carlos se ha quedado sin aliento cuando ha escuchado a su suegra Terelu Campos hablar de él sin ningún tapujo en el plató de Sálvame. “Es una bellísima persona, es un niño de una familia cómoda de Málaga y que está haciendo un esfuerzo con el trabajo que está realizando.

s un trabajo muy duro e ingrato, lo voy a dejar así porque se me encoge un poquito el cuerpo”, desliza Campos.

Alejandra Rubio sabe que la mejor forma de no llamar la atención es ser natural, por eso en ningún momento ha escondido a su pareja. La joven es una persona bastante seguida por los paparazzis y es consciente del peligro que esto genera.

Le resulta complicado mantener su vida privada al margen de la prensa, al igual que le ocurre al resto de su familia.