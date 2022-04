Alba Santana, hija de la queridísima escritora Mila Ximénez, está atravesando un momento delicado y ha pedido ayuda de forma urgente.

Famosa desde la cuna, nunca ha formado parte del mundo del corazón y siempre se ha mantenido lejos de las guerras televisivas. Sin embargo, su madre era uno de los rostros más vehementes de la pequeña pantalla y es posible que este carácter siga generando consecuencias.

Alba Santana vive en Ámsterdam con su marido Aviv Miron, padre de sus dos hijos, y no quiere relacionarse con el mundo televisivo. El problema es que sus padres han hecho historia en la crónica social, así que es imposible dejar de hablar de ella en determinadas circunstancias.

El portal El Español asegura que la famosa Operación Deluxe comenzó después de una información que Mila dio en el programa Sálvame.

Alba conocía mejor que nadie a Mila y era consciente de que amaba su trabajo, de ahí que se implicase tanto en algunos escándalos. Ximénez desveló en 2017 que José Fernando Ortega, el hijo de Rocío Jurado, había sido detenido tras agredir a un policía. Supuestamente, esta noticia podría haber sido conseguida de forma irregular, al menos eso es lo que cuenta en El Español.

Alba le ha explicado a su marido Aviv lo que sucedió después de que Mila sacara a la luz el escándalo policial de José Fernando. Cabe la posibilidad de que esta información entre dentro de la Operación Deluxe, una investigación que está dando mucho de qué hablar.

Hay quien acusa a ciertos periodistas de obtener noticias gracias a la indiscreción de un policía, atrevimiento que podría ser condenado.

Alba Santana ha pedido ayuda para asimilar el golpe

Alba Santana se marchó a vivir al extranjero cuando era joven y desde ese momento se apartó para siempre de la fama de su familia. En ocasiones ha participado en algún programa, pero siempre lo ha hecho para apoyar a su madre Mila Ximénez. La que fue colaboradora de Sálvame vivió muchas aventuras en la pequeña pantalla y su primogénita quiso demostrarle que estaba a su lado.

Santana ha sufrido un golpe bastante duro, pues no solamente ha tenido que asumir la muerte de Mila. También ha tenido que decirle adiós a su padre Manolo Santana, uno de los mejores tenistas del país. La relación entre ellos fue bastante controvertida, pero siempre estuvieron unidos y la joven sentía un gran respeto por la estrella del tenis.

La hija de la escritora entró por teléfono en Sálvame para pedir ayuda, pues una conocida revista le había convertido en protagonista de un revuelo.

La publicación Lecturas aseguró que había recibido tres millones de euros después de la muerte de Mila. La noticia no era cierta y ella quiso dejar claro que necesitaba desconectar para asumir que se había quedado sin sus padres.

Alba Santana podría tener problemas por la Operación Deluxe

Alba Santana sabe que el público siente admiración por Mila Ximénez y se siente orgullosa de haber sido hija suya. En unos meses se cumplirá un año de su fallecimiento, pero todavía es un rostro televisivo de primer nivel y sigue generando mucho interés. El Español asegura que la Operación Deluxe arrancó a raíz de una información que la sevillana dio en Sálvame.

Santana es posible que reciba varias llamadas preguntándole por lo sucedido, creando así un problema que empeoraría su situación. Es importante dejar claro que ella no tiene nada que ver con lo que ha sucedido y que no tiene información importante. Siempre ha estado lejos de la televisión y no conoce cómo lograba su madre dar noticias tan importantes.

Mila informó de la agresión de José Fernando y los datos que dio sorprendieron a todos. “Estaba en un estado de sobreexcitación y empujó a un policía mientras le tomaban declaración. Le pidieron que se relajase y entonces le propinó dos puñetazos a uno de ellos”, anunció Ximénez en 2017.

En su momento fue una gran exclusiva, pero ahora sabemos que también significó el principio de un escándalo imparable. Los expertos aseguran que la Operación Deluxe podría terminar con Sálvame, programa que parecía invencible.