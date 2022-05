Kiko Hernández pierde los nervios después de romper con el hombre de su vida

Kiko Hernández lleva mucho tiempo trabajando en la pequeña pantalla y ha colaborado al lado de los mejores presentadores del momento. Uno de los hombres más importantes de su vida laboral es Kiko Matamoros, quien lleva a su lado más de una década. Recientemente ha roto la cordialidad que le unía a él para reconocer que está decepcionado y ha explicado los motivos.

Kiko Hernández se ha comprometido con la revista Diez Minutos a escribir un blog para analizar el concurso Supervivientes. Matamoros está participando en el citado espacio televisivo y Hernández se siente en la obligación de ser sincero con los espectadores. No ha hablado mal de su amigo, pero sí ha admitido que está cometiendo varios errores.

Kiko ha perdido los nervios con su compañera Gema López, quien le ha acusado de no ser objetivo con el exmarido de Makoke. El colaborador está haciendo un gran esfuerzo por juzgar el concurso de su querido amigo y no le ha sentado bien la postura de Gema. Garantiza que está analizando Supervivientes desde la más estricta objetividad, por eso ha declarado: “Kiko Matamoros me está decepcionando”.

Kiko ha protagonizado un ligero desencuentro con Gema López, pues piensa que es ella la que no está siendo justa con Anabel Pantoja. La periodista defiende todas las actitudes de Anabel y Hernández piensa que todo se debe a la amistad que les une. El tertuliano ha demostrado estar capacitado para no dejarse llevar por sus emociones, por eso ha sido tan crítico con su amigo.

El antiguo concursante de Gran Hermano piensa que de Kiko Matamoros se espera mucho en Supervivientes 2022, por eso tiene tanta presión. “Es el que más nombre tiene y el que menos vídeos de conflictos está dando”, escribe en la revista Diez Minutos. Es posible que este comentario suponga una ruptura definitiva, pues el ex de Makoke no tolera bien ciertas críticas.

Kiko Hernández, más duro que nunca: “Ponerle verde”

Kiko quiere ser objetivo y no mentir mientras comenta Supervivientes 2022, pero no puede evitar dar la cara por su amigo de Sálvame. Considera que Rubén Sánchez, gran enemigo de Kiko Matamoros, ha traspasado los límites y que solo quiere provocar para ganar protagonismo. “Mi compañero ha sido sincero y directo hablando las cosas a la cara, mientras que el culturista ha optado por ponerle verde”.

Hernández siente una gran admiración hacia Matamoros porque forma parte de su vida profesional desde hace mucho tiempo. Son más que simples compañeros de trabajo, comparten momentos y muchas confidencias fuera de cámara. Por eso ha resultado tan sorprendente que el bloguero de Diez Minutos rompa el pacto de no agresión.

“Mi amigo comenzó de mala leche. Es cierto que nunca le han gustado las bromas sobre su edad, pero siempre las ha aceptado y ha terminado riéndose. En cambio, esta vez le ha sentado mal que Jorge Javier Vázquez le dijera que por su edad no podían subir mucho el helicóptero”, explica en la revista.

Kiko Hernández protege su vida privada

Kiko sería el concursante perfecto de cualquier programa, de hecho se hizo famoso gracias al popular juego Gran Hermano. El público está deseando volver a verle en una situación parecida, pero este sueño podría no hacerse realidad jamás. Ha recibido varias ofertas, pero quiere proteger su intimidad y no tiene intención de exponerse más de la cuenta.

Hernández se ha comprometido a comentar Supervivientes 2022, algo que lleva haciendo mucho tiempo. Cabe la posibilidad de que termine dando un paso más y que en un futuro se atreva a concursar, aunque habrá que esperar para verlo. De momento se conforma con apoyar a su amigo Kiko Matamoros, cuya experiencia está generando sentimientos cruzados.