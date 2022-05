El actor Víctor Elías destapa el oscuro secreto de Fidel Albiac y Rocío Carrasco

Fidel Albiac y su mujer no esperaban encontrarse con un demoledor mensaje en las redes sociales. Y es que, a pesar del éxito que ha tenido el nuevo concierto de Mujeres cantan a Rocío Jurado, hay una persona que no se ha quedado conforme con el evento.

Este miércoles, 11 de mayo, Rociíto ha trasladado el homenaje a su madre a la ciudad de Sevilla. Después de la repercusión mediática que tuvo la primera entrega, celebrada el pasado 5 de marzo en Madrid, Rociíto ha repetido la experiencia en el Cartuja Center.

Para esta ocasión ha decidido contar con todas las artistas que participaron en la anterior edición, pero la pareja ha optado por cambiar de banda.

Para el concierto celebrado el Wizink Center de Madrid, la promotora contratada por Fidel Albiac y Rocío Carrasco contó con Víctor Elías para la dirección musical del evento.

En aquel momento, este conocido cantante y actor no pudo contener la emoción ante los medios de comunicación. Y es que, para él, fue una experiencia inolvidable.

Pero, quién le iba a decir a él que, meses más tarde, su suerte iba a cambiar. Horas antes de comenzar el nuevo concierto organizado por Fidel Albiac y su mujer, el actual novio de Ana Guerra publicó en sus redes sociales un mensaje que no ha pasado desapercibido para sus seguidores.

Fidel Albiac no da crédito a lo que acaba de leer

Tanto Fidel Albiac como Rociíto han podido leer el duro mensaje que Víctor Elías ha publicado en su cuenta de Instagram.

Y es que, a pesar de haber sido una parte fundamenta del evento celebrado en Madrid, los encargados de este nuevo concierto han decidido no contar con sus servicios.

Esto es algo que el músico no ha querido que pasara desapercibido. En las historias de esta red social, el joven ha compartido una reflexión que no deja en muy lugar a la empresa contratada porla mujer de Fidel Albiac.

"No suelo hacer este tipo de cosas, pero supongo que hay veces que la vida te cansa", ha comenzado diciendo este conocido actor. "Hoy se celebra un bonito homenaje en el que un compañero andaluz, sabiendo que existía una banda con todo hecho y arreglado en Madrid, decidió venderse por 1/3 de lo que cuesta".

Víctor Elías también ha querido cargar duramente contra la banda que ha sido contratada, ya que considera que al bajar sus precios está perjudicando a toda la industria de la música.

"Supongo que este mismo compañero luego se quejará de los precios que nos pagan a los músicos y él mismo se pisa y nos pisa. Por supuesto, el promotor como si le pones un pendrive... Mientras no cueste dinero".

"Mucha suerte. Si algo me deja tranquilo, es que nunca he tenido que pisar a nadie para poder seguir currando. Espero que duerma bien", finalizó, dejando a Fidel Albiac sin palabras.

La mujer de Fidel Albiac se emociona en directo

Fidel Albiac sabía que esta velada iba a ser muy importante para su mujer, por eso no ha podido contener las lágrimas cuando ha visto a Rociíto emocionarse encima del escenario.

Y es que, para la hija de 'la más grande', este segundo concierto ha sido muy especial. Por un lado, ha vuelto a dar voz a uno de los problemas que denunció en su docuserie, la violencia vicaria.

Pero, también le ha permitido volver a Sevilla, ciudad en la que ella se siente como en casa. "Para mí es una noche muy emotiva. Para mí, venir a Sevilla supone venir a su casa. Me trae muchos recuerdos. No quiero empezar a llorar ya porque si no, no voy a parar".

"Sé que ella estaría orgullosa. Yo os vuelvo a dar las gracias de corazón. Espero que disfrutéis. Son 16 artistas como la copa de un pino que cada una de ellas ha puesto su timbre y su sello en una canción de mi madre. Lo han hecho con todo el respeto y todo el amor del mundo. Y lo han hecho por vosotros".