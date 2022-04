Laura Fa y el famoso que casi acaba con su matrimonio en una noche de juerga

Laura Fa tiene también una silla en el nuevo Sálvame. La tertuliana catalana se caracteriza por ser una de las más incisivas del espacio televisivo. Ella vive en Barcelona, alejada de la vida social y de las fiestas de Madrid.

Eso le permite a Laura opinar desde la libertad de la periferia, sin demasiadas implicaciones personales de por medio con los compañeros y con los famosos. Así pues, cuenta lo que le parece y critica a diestro y siniestro, con el consiguiente enfado de sus compañeros.

Además, ha trabajado mucho tiempo como reportera de calle, micro en mano y persiguiendo a famosos a la caza de la declaración de turno. Esto le ha propinado multitud de anécdotas, que no duda en contar.

La última de ellas, ha dejado de piedra a los tertulianos de Sálvame. Y es que Laura tuvo una relación con uno de los famosos más buscados del momento.

La 'noche de amor' de Laura Fa y Luis Medina

Laura Fa ha contado que una noche coincidió con Luis Medina en un karaoke.

Luis Medina es uno de los personajes más buscados esta semana a raíz del escándalo que le persigue. Resumiendo: el hijo de Naty Abascal está siendo investigado por unas supuestas comisiones cobradas por intermediar en la compraventa de material sanitario por parte del Ayuntamiento de Madrid.

El vendedor fue un empresario amigo de Luis y él se embolsó cerca de un millón de euros por gestiones relacionadas con este contrato. Probablemente, todo ha sido legal, aunque en plena pandemia, quizá de dudosa moralidad.

| GTRES

Volviendo a la historia de Laura, según ha contado Fa en Telecinco, Luis se acercó a ella y empezaron a hablar, sin saber que Laura era periodista. Cantaron country, tomaron algo, siguieron hablando y la cosa iba fluyendo.

En un momento de la noche, Luis invitó a Laura a seguir de fiesta en un casino. Ella le dijo que no, que al día siguiente tenía que trabajar y que se iba a su hotel. Luis se fue al casino con un amigo en común que tenía con Laura.

Por lo visto, según cuenta Laura, "al amigo en común le debieron coger remordimientos y de camino al casino le contó la verdad. Que sepas que con la que has estado trabaja en Sálvame, pero no te preocupes, que es de confianza".

▶️ La lista de lujos que Luis Medina y su socio han adquirido tras su escándalo con las mascarillas

A lo que, siempre según ella, Luis respondió "pues ya me lo podías haber dicho antes porqué imagínate que me la llevo al hotel y me entero luego".

Laura asegura que en ningún momento le dio ella pie a que Medina pensara que podían acabar en un hotel. "O sea que el tío estaba pensando en acostarse contigo!", concluyó Jorge Javier Vázquez.

"¡Fíjate! ¿Flipas o no?, decía Laura entre satisfecha por el hecho de que Luis Medina se hubiese fijado en ella y por haberlo desvelado en directo.

Los compañeros de Laura Fa ponen en duda su relato

Laura Fa recibió los aplausos de sus compañeros, aunque más bien en tono irónico. Kiko Hernández le hablaba claro "menuda imaginación le has puesto, el final te lo has inventado!".

El resto de tertulianos tampoco creían demasiado lo que contaba la catalana. Todos menos Jorge Javier que les tildaba de "machistas", a lo que Belén Esteban replicó "ya estamos con el machismo...".

Laura Fa y el marido que alucina con sus historias

Seguro que el marido de Laura Fa alucina con las historias que ella cuenta. Que ligue con Luis Medina no debe hacer mucha gracia a su marido, Daniel Estupiñà. Llevan juntos desde 1995 y están casados desde 2003.

Daniel tiene fobia a la popularidad, por lo que rara vez se deja ver al lado de Laura Fa. Ella vive a caballo entre Madrid y Barcelona, donde residen su marido y sus dos hijos preadolescentes.