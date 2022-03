David Flores Carrasco confirma la llamada que lo cambió todo en su casa

David Flores Carrasco sabe que a su alrededor familiar pasan habitualmente muchas cosas. No está, digamos, en el seno de una familia tranquila y aburrida, precisamente. Sus seres queridos acostumbran a ocultarle algunos de los hechos más dramáticos que le rodean, básicamente para que no sufra.

Es un chico muy sensible, con un corazón enorme para querer, pero también para sufrir. David es feliz cuando las personas que le rodean son felices y de unos meses para acá, los cambios en su vida han sido notables. Y no siempre para bien.

Ahora David Flores Carrasco se ha enterado de una llamada que en su momento pasó bastante desapercibida para él, aunque supuso el cambio definitivo en su vida.

La llamada a Marta Riesco que David Flores Carrasco no conocía

Ha sido Alessandro Lequio quien ha destapado lo que pasó el día en que la revista Lecturas confirmaba la relación de Marta Riesco con Antonio David.

Precisamente ha sido esta semana, en la que Marta y Antonio David han protagonizado una nueva portada comiendo juntos, cuando la reportera/famosa se ha sentado en el plató de Ana Rosa.

Trabaja allí, pero su presencia esta vez, ha sido como invitada estrella de la actualidad.

Marta, sonriente y con el brillo en los ojos de las personas que están muy enamoradas, ha confirmado sus próximos pasos. Ella y su novio van a dejar de esconderse a partir de ahora y empezarán a "vivir con libertad".

Tras unos meses en los que, según Marta, han querido ser prudentes, ya no quieren esconderse más. Son novios, le pese a quien le pese y tanto Olga Moreno, ex de Antonio David, como Rocío, hija de él y examiga de Marta, tendrán que acostumbrarse.

David Flores Carrasco siempre ha estado bastante al margen de los vaivenes amorosos de su padre. En esta ocasión, pero, el drama le daba de lleno. Él vive en casa de Olga Moreno y que su padre le fuera infiel con Marta, le afectaba directamente a él.

El día que se hizo pública esta infidelidad, Olga Moreno, rota de dolor, levantó el teléfono para llamar a Marta Riesco.

David Flores Carrasco afronta con más serenidad su futuro

David Flores Carrasco y el resto de mundo se ha enterado de esta llamada porque Marta la ha confirmado. Alessandro Lequio le ha preguntado por la misma, a lo que ella ha contestado que "no voy a hablar de una conversación entre dos personas, de la que ni ella se ha pronunciado, ni me he pronunciado yo".

A juzgar por lo que pasó después, el tono de la conversación no debió ser muy amable. Olga entraba en directo en el programa, en el que se encontraba Rocío Flores, visiblemente noqueada por la noticia.

La sevillana le daba ánimos a su hijastra y confirma que "nadie de la familia sabía nada" de la relación extramatrimonial de su todavía marido.

David Flores Carrasco fue la gran víctima colateral de todo este asunto. Sigue viviendo en Málaga con Olga, a la que considera su madre, mientras que su padre va y viene entre el piso que comparte con Marta y el hogar familiar.

El joven ya ha visto como su padre no se esconde con Marta. Curiosamente, la portada confirmando que dan por oficial la relación con unas fotos evidentemente pactadas, coincide con la visita que Antonio David realizaba a una clínica madrileña.

Allí se hicieron una lipoescultura, Olga Moreno y Rocío Flores. Ambas permanecieron ingresadas una noche, y Antonio David fue a visitarlas y a darles ánimos, demostrando que vuelve a reinar la paz familiar.

David Flores Carrasco está más tranquilo. Tras ver a Olga sufrir durante mucho tiempo, ahora parece que la nueva estabilidad en la familia se ha instaurado de nuevo. Él podrá seguir teniendo cerca a las personas que quiere.

Le falta su madre biológica, pero esto ya es otro cantar.